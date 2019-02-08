Директор пострадавшего от нападения колледжа в Керчи ушла с поста

Ольга Гребенникова, работавшая директором Керченского политехнического колледжа, написала заявление об отставке. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

- Директор колледжа написала заявление об уходе по собственному желанию. Она сама приняла это решение, - отметили в пресс-службе.

Напомним, 17 октября студент 4-го курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании колледжа. Его жертвами стали 20 студентов и преподавателей, 67 получили травмы.

Во время нападения на колледж Ольги Гребенниковой не было в здании, она уехала на мероприятие.

Недавно в здании колледжа завершились ремонтные работы. Были восстановлены перегородки, окна, выполнены другие работы. На лето запланирован капитальный ремонт учреждения, на него в бюджете предусмотрели 114 миллионов рублей.

В Следственном комитете установили, что Росляков действовал в одиночку, и у него не было сообщников.