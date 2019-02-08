Российская бронетехника получит системы ослепления

Новое фото САО "Лотос". Можно заметить спецбоеприпасы оптико-электронного противодействия АОБ-5. Фото: https://t.co/EUmsQGJ6X5 pic.twitter.com/G05WmgGRtE— Komandante (@KomandanteS17) 3 февраля 2019 г.
ЦНИИточмаш разрабатывает новый комплекс защиты от высокоточного оружия для отечественной бронетехники, основанный на оптико-электронном подавлении самонаводящихся ракет. Первым новинку получит самоходное орудие "Лотос".
Комплекс состоит из фиксирующей угрозу аппаратуры и системы постановки оптико-электронных помех. В направлении атаки выстреливается с учетом ветра кассета с аэрозолем, образующим облако помех в видимом, инфракрасном и радиодипазаонах. Там, где только что стояло, к примеру, САО "Лотос", появляется большая, непроницаемая для головок самонаведения туча.
- Предварительные испытания подтвердили высокую эффективность аэрозольных боеприпасов. В частности, они обеспечивают постановку оптико-электронных помех в более широком, по сравнению с аналогами, диапазоне волн, - рассказали ТАСС на предприятии.
Новая система защиты может свести на нет преимущества противотанковых ракет - наиболее эффективных на сегодняшний день тактических средств поражения. Скажем, головка самонаведения ракеты американского ПТРК Javelin непрерывно сравнивает "картинку" перед собой с эталонным снимком цели, сделанным в ИК-диапазоне перед пуском. Если контур танка превратится в бесформенную тучу, ракета потеряет цель и самоликвидируется.
Также эффективен новый комплекс и против ракет с лазерным наведением. Им необходима световая метка на цели, по которой ориентируется ракета. Если пятно от лазерного луча закроют помехи, ракета потеряет цель.