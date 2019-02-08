Румыния признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Румыния признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики. Об этом сообщает издательство El País со ссылкой на администрацию румынского лидера Клауса Йоханниса.

Сообщается, что решение было принято в контексте признания легитимности Гуайдо рядом европейских стран и важных партнеров Бухареста на евроатлантическом пространстве.

"Президент Клаус Йоханнис считает, что в контексте, когда Румыния председательствует в Совете ЕС, страна должна иметь во внешнеполитических вопросах быструю, хорошо обоснованную и твердую реакцию, соответствующую главным приоритетам внешней политики", - объяснила свою позицию румынская администрация.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его власть признали, в том числе, США, ряд стран ЕС. Россия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.