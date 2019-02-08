Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 22 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 40, ст. 3987; 2006, N 1, ст. 10, 22; N 29, ст. 3122; 2007, N 49, ст. 6074; 2008, N 49, ст. 5746; 2009, N 18, ст. 2149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1176; 2011, N 49, ст. 7021; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3462, 3477; 2015, N 17, ст. 2479; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4741; 2018, N 1, ст. 28; N 49, ст. 7517) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете;

вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 8:

а) в пункте 2:

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете.";

абзацы второй - шестнадцатый считать соответственно абзацами четвертым - восемнадцатым;

абзац семнадцатый считать абзацем девятнадцатым и в нем слова ", расположенное в пределах территории муниципального образования, место пребывания" заменить словами "и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания,";

абзацы восемнадцатый - тридцать второй считать соответственно абзацами двадцатым - тридцать четвертым;

б) в пункте 4:

в абзаце четвертом слова "и место пребывания" заменить словами "и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания";

абзац седьмой дополнить словом "(учебы)";

3) в статье 10:

а) в пункте 1:

в абзаце втором слова "по месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящие альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания) в военном комиссариате" заменить словами "в военном комиссариате в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона";

абзац пятый после слова "работы" дополнить словом "(учебы)", слова ", о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания" исключить;

в абзаце шестом слова ", расположенное за пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев" заменить словами "и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания,";

б) в пункте 2 слова "или места пребывания" заменить словами "и (или) места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания".

Президент Российской Федерации В.Путин.