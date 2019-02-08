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8 февраля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 4-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 24 Закона Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"

Дата подписания 6 февраля 2019 г.
Опубликован 8 февраля 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (редакция от 6 ноября 2011 г.)

Принят Государственной Думой 24 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N30, ст. 3613; 2004, N27, ст. 2711; 2007, N24, ст. 2834; 2009, N11, ст. 1261; N 39, ст. 4537; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1550; 2017, N 1, ст. 44; 2018, N 30, ст. 4532) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) часть третью изложить в следующей редакции:

"Решения о ликвидации учреждения, исполняющего наказания, об изменении вида исправительного учреждения принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а при наличии между ними неурегулированных разногласий по указанным вопросам - Правительством Российской Федерации. При наличии разногласий по вопросам о ликвидации учреждения, исполняющего наказания, или об изменении вида исправительного учреждения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, обеспечивает их обсуждение с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в целях урегулирования этих разногласий. В случае недостижения согласия протокол согласительного совещания, подписанный руководителями указанных органов или их заместителями, и проект соответствующего акта Правительства Российской Федерации направляются в Правительство Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

б) в части пятой третье предложение исключить;

в) в части шестой слова ",условий исполнения наказаний и других случаях в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации" исключить;

2) в статье 24:

а) в части первой слова "объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности," исключить;

б) в части второй слова "объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности," исключить.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 1 и пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "б" пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Президент Российской Федерации В.Путин