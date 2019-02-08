Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Duster станет пикапом 20:00
Марат Хуснуллин: Хордовое кольцо замкнется к 2024 году 19:16
Toyota объявила российские цены на новую Corolla 18:43
Toyota выпустила суперпроходимый внедорожник 17:24
08.02.2019 20:14
Рубрика: Дороги

У главного Госавтоиснпектора появилось три новых заместителя

Текст: Владимир Баршев
Президент подписал указ о новых назначениях в МВД. В частности, начальнику Госавтоинспекции МВД России назначены три новых заместителя. А министру МВД назначили нового помощника.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Начнем именно с помощника. Именно этот человек уже довольно давно официальный представитель МВД. Если МВД что-то комментирует, то именно ее устами, а ее лицо известно всем, кто смотрит телевизор. Речь идет об Ирине Волк. Полковник полиции Ирина Волк назначена президентским указом помощником министра. А это - генеральская должность.

Фото: istockphoto.com
Народные инспекторы будут фиксировать нарушения ПДД

Этим же указом на должности заместителей начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России назначены полковники полиции Александр Быков, Олег Понарьин и Николай Шеюхин.

Александр Быков ранее возглавлял управление дорожно-патрульной службы и спецмероприятий главка Госавтоиснпекции. Потом временно исполнял обязанности заместителя начальника. А теперь он назначен на эту должность.

Олег Понарьин возглавлял управление надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России. Это подразделение занимается вопросами регистрации транспорта, экзаменационной деятельностью, а также контролем за техническим состоянием транспорта и дорог.

Фото: Евгения Гусева/"Комсомольская Правда"
Госавтоинспекция назвала самые популярные нарушения ПДД

Николай Шеюхин возглавлял Центр специального назначения безопасности дорожного движения. Этот центр обеспечивал проезды спецтранспорта, например, правительственных кортежей, а также закупкой спецпродукции. А именно бланков водительских удостоверений, паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспорта, а также регистрационных знаков.

Надо сказать, что в последнее время у начальника Госавтоинспекции было всего два заместителя: Владимир Швецов и Владимир Кузин. Теперь их будет пять. Как будут распределены между ними полномочия - пока неизвестно.