У главного Госавтоиснпектора появилось три новых заместителя

Президент подписал указ о новых назначениях в МВД. В частности, начальнику Госавтоинспекции МВД России назначены три новых заместителя. А министру МВД назначили нового помощника.

Начнем именно с помощника. Именно этот человек уже довольно давно официальный представитель МВД. Если МВД что-то комментирует, то именно ее устами, а ее лицо известно всем, кто смотрит телевизор. Речь идет об Ирине Волк. Полковник полиции Ирина Волк назначена президентским указом помощником министра. А это - генеральская должность.

Этим же указом на должности заместителей начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России назначены полковники полиции Александр Быков, Олег Понарьин и Николай Шеюхин.

Александр Быков ранее возглавлял управление дорожно-патрульной службы и спецмероприятий главка Госавтоиснпекции. Потом временно исполнял обязанности заместителя начальника. А теперь он назначен на эту должность.

Олег Понарьин возглавлял управление надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России. Это подразделение занимается вопросами регистрации транспорта, экзаменационной деятельностью, а также контролем за техническим состоянием транспорта и дорог.

Николай Шеюхин возглавлял Центр специального назначения безопасности дорожного движения. Этот центр обеспечивал проезды спецтранспорта, например, правительственных кортежей, а также закупкой спецпродукции. А именно бланков водительских удостоверений, паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспорта, а также регистрационных знаков.

Надо сказать, что в последнее время у начальника Госавтоинспекции было всего два заместителя: Владимир Швецов и Владимир Кузин. Теперь их будет пять. Как будут распределены между ними полномочия - пока неизвестно.