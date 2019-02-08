В Россию пришел смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Где купить, сколько стоит, брать или нет?

В четверг, 7 февраля, в России был официально презентован смартфон Xiaomi Mi Mix 3 - необычный слайдер с мощной начинкой и прячущейся в корпусе фронтальной камерой. Приобрести его можно по предварительному заказу в сетях "М.Видео" и "Эльдорадо", а 14 февраля продажи стартуют в режиме офлайн.

Вот красивая реклама смартфона - нашлась только на французском.

Характеристики аппарата уже многократно описаны, и они топовые. Это мощный смартфон с большим и классным 6,39-дюмовым экраном, отличной фронтальной и основной камерами и мощной батареей, а слайдер приятно щелкает в руках (одна из реклам Mi Mix 3 на этом построена).

Теперь о главном (ну, почти) - о цене. Стоимость смартфона с 6/128 гигабайтами памяти составит ни много ни мало 45 тысяч рублей. Признаться честно - это не то, на что многие из нас рассчитывали. Конечно, существует не менее топовый по характеристикам Oppo Find X с выдвижной камерой за 70 тысяч рублей - при том, что флагманский iPhone XR продается в России за 60 тысяч рублей.

Понятно, почему дорого стоят айфоны - в их цену заложена имиджевая составляющая. Apple работала на эту наценку многие годы, имеет огромный вес в индустрии и почитаема пользователями - несмотря на многие ошибки и даже провалы. Имидж Xiaomi пока что не настолько крепок, поэтому высокая цена на новый девайс заставляет крякнуть и призадуматься.

AliExpress тоже никто не отменял - отправьтесь туда и увидите, что глобальная версия Mi Mix 3 обойдется в 35-36 тысяч рублей, то есть на 10 тысяч дешевле. Да, придется месяц (или даже меньше) подождать, но экономия налицо. Да, в России в подарок к смартфону дают Mi Band 3 и наушники Sony (почему не Xiaomi?), но точно ли это повод?

Краткое резюме: лучше подождать. Самая высокая цена всегда на старте продаж. Раньше это касалось только Apple и Samsung, но теперь опыт передовиков перенимает и молодежь. Уже к середине или концу весны могучий слайдер будет продаваться дешевле - настолько, что ждать доставку с AliExpress будет слишком томительно ради экономии в тысячу рублей. А телефон очень и очень неплох.