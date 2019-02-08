В выборах президента Украины примут участие 44 кандидата

Центральная избирательная комиссия Украины объявила, что в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта, примут участие 44 кандидата.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты", - сообщили ТАСС в ЦИК Украины.

Это число стало рекордным за всю историю независимости Украины. О нем стало известно после того, как ЦИК утвердила итоговый список кандидатов из тех, кто подал заявки на участие в выборах. Всего же документы подавал 91 претендент.

Предыдущий рекорд по количеству участвующих в президентских выборах на Украине был установлен в 2004 году, когда было зарегистрировано 24 кандидата.