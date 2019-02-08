Видео: В Куршевеле самолет врезался в сугроб

Небольшой пассажирский самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля. В момент аварии он заходил на посадку, но не успел затормозить.

Как сообщает сайт КP.Ru, на борту в это время находилось шесть пассажиров, как минимум один из них получил сильные травмы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении издания, видно, что пилот снизил скорость, но длины взлетно-посадочной полосы не хватило для безаварийного приземления.

Похожий случай накануне произошел в московском аэропорту Домодедово. Там пассажирский лайнер при рулении по перрону на место стоянки задел мачту освещения. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.