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08.02.2019 13:45
Рубрика: Видео

Видео: верблюд вытащил забуксовавшую в снегу "Ниву"

Текст: Вадим Давыденко

Если "Нива" (королева отечественных внедорожников) и способна застрять там, куда другие ни в жизнь не доедут, то верблюд, не иначе как король, раз лихо вытаскивает забуксовавшую машину из снега. Стало быть, одна верблюжья сила посильнее будет тех 85 лошадиных, что у "Нивы" под капотом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Примечательно, что видео снято где-то под Саратовом, в самой глубинке России, где, по мнению всех иностранцев, русские в ушанках и с балалайками ездят исключительно на медведях: летом на бурых, зимой на белых.

А вот каким ветром в эти края занесло крепкого выносливого бактриана и чем он там промышляет, кроме как вытаскиванием забуксовавшей техники - это, согласитесь, очень и очень интересно.

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