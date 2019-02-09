Что делать, если вы прокололи колесо в дороге

Практически каждому водителю приходилось сталкиваться с ситуацией, когда он или она обнаруживает, что колесо его автомобиля спущено. Как правило, это происходит в самый неподходящий момент - по дороге на дачу или утром перед выездом на работу. Что нужно предпринять во всех вышеописанных случаях? Первым делом - выяснить причину произошедшего. Ведь не секрет, что к негерметичности покрышки могут приводить не только ее порезы и проколы, но, скажем, колесный диск, погнутой накануне на яме, или, как вариант, неисправный вентиль ниппеля.

Если это прокол

Как бы то ни было, причиной разгерметизации шины в 90% случаев является ее прокол в зоне протектора. Чтобы обнаружить место прокола, как правило, достаточно вывернуть руль вбок и подать автомобиль на полметра вперед. Ведь если вы не увидели торчащий из шины предмет (чаще всего - гвозди, шурупы) сразу, скорее всего, он спрятался в пятне контакта. По-прежнему не нашли виновника прокола? В этом случае поможет водный распылитель или даже простая бутылка с водой - обрызгиваете подозрительный фрагмент протектора и по пузырям поймете, откуда "сифонит".

Если вы убедились, что диаметр прокола невелик (не более 5 мм), а шина спустила несильно, можно подкачать колесо и доехать до ближайшего шинмонтажа - это наиболее правильный алгоритм действий. Однако если проблема обнаружилась на трассе или в ночное время (а вам, конечно же, нужно срочно ехать), можно попытаться отремонтировать колесо самостоятельно. Как это сделать?

В интернете можно обнаружить множество советов на тему, как быстро, дешево и относительно качественно устранить прокол шины. Меня просто-таки развеселил суровый, бюджетный и, честно говоря, сомнительный метод - ввинтить в место прокола саморез (автор, как видно, возит с собой целый набор болтов и шурупов), диаметр которого чуть больше, чем отверстие, образовавшееся в шине. Такой метод ремонта будем считать экстремальным, что называется на самый крайний случай.

Спасительный комплект

Гораздо разумнее, однако, будет возить с собой особый ремонтный набор, состоящий из нескольких жгутов, клея и специальных инструментов, а именно - спирального шила-напильника и жгутодержателя для установки плосок сырой резины (жгутов).

Для тех, кто не сталкивался с подобным экстренным ремонтом в дороге, - сообщаем несколько "лайфхаков". Перед началом ремонта колесо нужно подкачать хотя бы до 0,5-1,0 бар. Прежде чем удалить из шины саморез или вынуть гвоздь, заранее подготовьте шило-напильник. Вставляем его в отверстие и проделываем пять-шесть движений вверх-вниз, стараясь не повредить нити корда. Оставляем шило-напильник в отверстии, а сами смачиваем в клее и вставляем в шину жгутик при помощи специального жгутодержателя. С усилием заталкиваем жгут внутрь протектора, оставляя "хвосты" снаружи, резко выдергиваем жгутодержатель и срезаем излишки резиновых хвостиков.

Еще один действенный и простой способ ремонта шины на ходу - использовать специальный герметик, который вливается из баллона во внутренний объем покрышки прямо через золотник. После впрыскивания такого ремсостава закрутите золотник, а колесо прокрутите на несколько оборотов, чтобы смесь равномерно растеклась по внутренней поверхности.

Под действием центробежной силы этот состав распространяется по всей внутренней поверхности шины, заполняя пробоину. Плюсом такого решения является и то, что такой спасительный баллончик может подкачать колесо, поскольку клей впрыскивается в шину под давлением. Иными словами, и ремкомплект на основе жгутиков, и баллоны-"антипроколы" будет нелишним всегда иметь "на борту", особенно если вы отправляетесь в дальнюю поездку.

Если проколота боковина шины

Случается, что из строя выходят сразу два колеса, и одной лишь установкой "запаски" вопрос не решить. В еще большей степени ситуация осложнится, если шина получит боковую "рану" - порез, прокол или разрыв в области боковины.

С небольшим проколом в боковине шины также возможно справиться с помощью спасительных жгутиков, однако вы должны понимать, что надежность герметизации в данном случае будет значительно ниже, чем при ремонте прокола протектора. И тем не менее, алгоритм действий будет примерно таким же, как в случае с ремонтом протектора. Забиваем один или несколько проклееных жгутов в боковой разрез, отрезаем лишнее, подкачиваем шину и на небольшой скорости двигаемся в сторону шинмонтажа.

При возникновении в дороге боковых проколов или порезов шин могут пригодиться также кордовые заплаты и так называемый клей-активатор. Ремонтные пластыри (латки) состоят из нескольких слоев корда и эластичной резины. Секрет - в использовании специального клея, способного растворять верхний слой резины и впитываться в ее структуру.

Алгоритм ваших действий следующий. Место вокруг повреждения нужно тщательно зашкурить и по возможности обезжирить, затем нанести на слой спецклея и выдержать несколько минут. Затем с рабочей стороны ремонтного пластыря снимается защитная пленка и "заплатка" придавливается к месту повреждения. На данном этапе важно создать максимально возможное усилие как минимум на две-три минуты.

Что делать, если колесо спускает по ободу

Случается, что вы не смогли обнаружить место прокола в шине, и ваше подозрение логичным образом падает на колесный диск. Для начала проверим мыльной водой ниппель, чтобы исключить вероятность утечки. После этого внимательно осматриваем металл диска и с большой степенью вероятности обнаруживаем неплотное прилегание шины к основанию диска. Как правило, такое случается в результате деформации на ямах, реже - из-за появления естественной коррозии на ободе.

Как решить проблему? Народный опыт говорит следующее. Стравливаем воздух из колеса и смазываем изъян диска сильно измельченным мылом или свечным парафином, которые, как вы понимаете, логично предусмотрительно возить с собой. Затем накачиваем колесо и начинаем движение. При езде от трения воск начнет таять и "запломбирует" места, через которые стравливался воздух. Еще лучше с пломбировочной работой справятся специальные смазки, спреи и герментики, которые можно приобрести в автмобильных магазинах.

Как видите, все сводится к тому, чтобы возить с собой настоящий джентльменский набор ремонтника. Помимо хорошего насоса и домкрата советуем держать в багажнике плоскогубцы, ножницы, нож, герметик, резиновый клей, набор шкурок, жгутов и заплаток и, конечно, инструменты для их установки. Не забудьте также о баллончике со специальным средством для устранения проколов. Если же отправляетесь путешествовать далеко и надолго, то не лишним будет уложить в багажник также вторую "запаску" или "докатку".