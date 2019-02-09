Южная Корея намерена провести с КНДР товарищеский футбольный матч

Южная Корея предложила провести КНДР товарищеский матч футбольных сборных. Мероприятие должно состояться в мае на территории Северной Кореи. Об этом сегодня ходе пресс-конференции заявил губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун.

"Мы работает над тем, чтобы организовать товарищеский матч сборных Юга и Севера по футболу. Если все получится, как мы планируем, то игры пройдут в мае этого года. Я надеюсь, что и иностранные журналисты лично смогут увидеть эту игру и осветить мероприятие. Я приглашаю вас на эту игру", - заявил губернатор, подчеркнув, что сделает все возможное, чтобы товарищеский матч состоялся.

По словам Чхве Мун Суна, они уже отправили северокорейской стороне официальное предложение по поводу мероприятия и ждут ответа.

Предполагается, что матчи состоятся на территории КНДР - в прибрежном городе Вонсан.

"Вонсан является родиной лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Кроме того, тот регион очень похож на наш - провинцию Канвон. А Вонсан перекликается с южнокорейским городом Канным. В этой связи проведение игр в Вонсане будет иметь большое символическое значение", - отметил губернатор.

Чхве Мун Сун в ходе пресс-конференции также заявил о начале проведения торжественных мероприятий "Снова Пхенчхан!", посвященных годовщине зимней Олимпиады-2018, которая прошла на территории провинции Канвон в городах Каннын и Пхенчхан.

Чхве напомнил, что ОИ-2018 послужили улучшению межкорейских отношений, призвав не останавливаться на этом и продолжить сближение двух стран.