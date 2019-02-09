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Рубрика: В мире

В Южной Корее начали отмечать годовщину Зимней Олимпиады

Текст: Олег Кирьянов (Каннын)

В Южной Корее началась программа праздничных мероприятий "Снова Пхенчхан!", посвященных годовщине открытия Зимней Олимпиады-2018. Центром целого комплекса событий, посвященных этой дате, стали Пхенчхан и Каннын, где в прошлом году проходили основные состязания.

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Как заявил сегодня в ходе пресс-конференции губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун, одно из главных мероприятий - это "Форум мира", который стартует 9 февраля.

Сегодня же во второй половине дня состоится грандиозный праздничный концерт, в котором примут участие знаменитости, включая олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ким Ён А. Этот концерт и станет своего рода официальной церемонией открытия программы "Снова Пхенчхан!" под лозунгом "Страсть, мир и процветание".

"Главная задача программы мероприятий "Снова Пхенчхан!" - создать послание мира для всей планеты.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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ОИ-2018 и так уже помнят как Олимпиаду мира, которая позволила сохранить первоначальный замысел игр по сближению народов и примирению. В ходе Олимпиады в Пхенчхане Юг и Север смогли существенно сблизиться. Это позволило затем провести три межкорейских саммита и в целом улучшить межкорейские отношения. Вот это мы хотим еще раз вспомнить, закрепить и, создав атмосферу праздника, внести вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове и планете в целом", - заявил Чхве Мун Сун.

Если говорить строго, то программа праздничных мероприятий стартовала несколько дней назад. Уже прошел дружественный хоккейный турнир сборных Республики Корея, Японии, Латвии и Венгрии.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS
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Праздничные мероприятия "Снова Пхенчхан!" продлятся до 17 февраля. Запланирована целая серия концертов, фестивалей, дружественных спортивных состязаний, конференций, форумов и иных акций. Ожидается участие не менее пяти тысяч иностранных туристов, а также приток корейцев из других регионов. Параллельно торжественные мероприятия в честь годовщины начала ОИ-2018 начались также в Сеуле, Лозанне (Швейцария) и Берлине (ФРГ).

Напомним, что Зимние Олимпийские Игры 2018 года стартовали 8 февраля прошлого года. КНДР направила свою сборную, а также высокопоставленные делегации, которые приняли участие в церемониях открытия и закрытия Игр.

ОИ в Пхенчахе стали мероприятием, которое позволило существенно улучшить межкорейские отношения и сблизиться Сеулу и Пхеньяну.

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