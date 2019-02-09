"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta

Куба намерена закупить у России более 500 автомобилей Lada Vesta и Largus в дополнение к 344, которые прибыли на Остров Свободы около года назад. Первые машины пополнили парки такси, а теперь их планируют передать местным полицейским и госучреждениям. Чиновники убеждены: рано или поздно Lada станут покупать и простые кубинцы. Однако пока те больше ценят "Жигули". Простую советскую "классику", которой уже почти 50 лет, но выглядит она "лишь на 15".

"Модели Largus и Vesta очень надежно работают у нас как такси. Я сам, когда там был в августе, попробовал и поговорил с водителями такси, они все счастливы и удовлетворены. Машины работают очень надежно, очень крепкие, не ломаются", - эти слова посла Кубы в России Херардо Пеньяльвера Порталя во время его визита в Ижевск на днях распространили многие российские СМИ.

Возможно, так оно и есть. За те 12 лет, которые минули между поставками Lada на Кубу, российские автомобили изменились до неузнаваемости. Седаны Vesta зарекомендовали себя не только в России, но и в странах Евросоюза, а Largus и вовсе наполовину иномарка, созданная по образу и подобию универсала Renault. Разумеется, для Кубы, где до сих пор можно встретить американские машины 1950-х годов и советские 1970-х, эти новинки - сродни еще одной революции.

Но это в теории. А на практике выяснилось, что местные водители настолько привыкли к старым добрым "Жигулям", что к новым Lada отнеслись… с настороженностью.

Кубинская история последних сорока лет может быть рассказана через историю "Жигулей" лучше, чем с любым другим транспортным средством, пишут здешние СМИ. И напоминают: неказизстые Lada ("копейки", "шестерки", "семерки", ВАЗ 2102 и 2014 и прочие модели) до сих пор работают здесь в службе скорой помощи и полиции, возят сотрудников органов госбезопасности, сопровождают свадебные церемонии и похоронные процессии. Их переделывают в лимузины, наращивая кузов, и в кабриолеты, снимая крышу. А молодежь приспосабливает "Жигули" для проведения ночных дискотек.

Такие "Жигули" можно встретить только на Кубе. Фото: Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС.

"Эти прямоугольные автомобили стали фаворитами многих кубинцев, убежденных в том, что их легко починить и еще проще найти к ним запчасти. И если ржавчина (как это обычно бывает) начинает разрушать днище, то всегда найдется жестянщик, способный это исправить. Да и двигатель, пока работает, в случае необходимости полностью разбирается и перекомпоновывается. Хотя это задача поистине титаническая и долгая, но, если у кубинца что-то имеется в достатке, так это время", - пишет La Rioja.

Большинству кубинских Lada уже почти 50 лет, но, благодаря изобретательности своих владельцев, большинство выглядят всего на 15, шутит журналист Cubahora.

Впрочем, какие уж тут шутки. "Старая Lada похожа на военный танк, - цитирует портал 14ymedio таксиста Ласаро Вальдеса. - Она уродливая, но сильная, и никогда ее не встретить брошенной, поскольку в любой части Кубы найдется тот, кто знает, как ее починить".

Специалистов, способных отремонтировать "Жигули", например, с помощью проволочной вешалки, на Кубе стали уважительно называть "ладологами". Но здесь есть не только разнообразные мастерские, но и подпольные производства запчастей, которые "на коленке" делают из подручных материалов. Новые Lada, впрочем, эта тема в ближайшее время не коснется. И не только потому, что они не должны ломаться - госконтракт с Россией подразумевает заодно и поставку автодеталей.

"Ладологи" появились здесь еще и потому, что "Жигули", хоть и называются "машинами для бедняков", далеко не дешевы. Цены на подержанные ВАЗы начинаются с 12 тысяч долларов и доходят до 25 тысяч - за доработанные варианты в хорошем состоянии с кондиционером и колесами от иномарок. Для сравнения: за эту сумму в Гаване можно купить двухкомнатную квартиру. Впрочем, Lada в любом случае остается самой доступной моделью. Что говорить, если обычный Hyundai Accent - старый Solaris - стоит здесь почти 45 тысяч долларов, а Peugeot 508 - и вовсе 260 тысяч.

Всему виной - закрытый на долгое время авторынок и режим санкций со стороны Запада, из-за которого тут пока и не ждут ничего, кроме Lada с Родины-мачехи (как шутливо называют Россию кубинцы с Родины-матери) и китайских машин. Эмбарго на продажу новых автомобилей было введено на Острове Свободы в 1959 году и сняли его лишь в 2013-м. И хотя сейчас местные жители вправе покупать машины, они доступны только местным звездам спорта и чиновникам, пишет Cibercuba.

"Жигули" органично смотрятся на кубинских улицах. Фото: Петров Павел / Фотохроника ТАСС.

Кстати, сколько стоят здесь Lada Vesta и Largus Cross - неизвестно. В свободной продаже новинок пока нет и не будет - их владельцами становятся государственные таксопарки и туристические компании. Кубинцы, особенно жители Гаваны, массово тестируют эти автомобили. Как писала газета Granma, только за первый месяц работы, февраль 2018 года, 344 прибывшие машины перевезли ни много ни мало 270 тысяч клиентов. Но найти в СМИ восторженные отзывы водителей нам не удалось. Просто они пока сомневаются, что новые Lada способны на такие же подвиги, как "Жигули".

"Они более удобны и более компьютеризированы, но это автомобили, рассчитанные на некоторое время, а не на всю жизнь, как другие", - сетует один из местных "ладологов" Алексис.

"До недавнего времени Lada считалась крепкой, но уродливой машиной без особой эстетики, - отмечает таксист с 20-летним стажем Мария Антония, хорошо знающая возможности "Жигулей", а теперь пересевшая с Peugeot аргентинской сборки на Vesta. - Те, что приехали сейчас, выглядят современно, но теперь нам нужно убедиться, будут ли они такими же сильными, как прежние".

Как бы то ни было, кубинские таксисты начинают пользоваться преимуществами новинок. Некоторые коллеги Марии Антонии добавили на свои визитные карточки фразы типа "современная и комфортабельная Lada с вместительным багажом". А кто-то с юмором написал "капиталистическая Lada", подчеркивая, что речь идет уже о совсем другой машине. Ведь если таксисты могут сколько угодно долго ностальгировать по "Жигулям", пассажиры быстро привыкнут к хорошему.