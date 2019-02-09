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09.02.2019 14:32
Рубрика: Власть

Косачев призвал отнестись серьезно к браваде американского адмирала

Текст: Константин Косачев (Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

К браваде руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, призывающего перейти к "наступлению", проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина и вообще "нанести удар первым", я бы не относился как к очередной глупости очередного американского военного.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Во-первых, это высокопоставленный представитель самой сильной армии мира. Во-вторых, его слова пока никто не дезавуировал. В-третьих, этот настрой в полной мере соответствует царящим в Вашингтоне настроениям. И это самое опасное: "варясь в собственном соку", политики и военные США попросту, как говорится, "теряют берега" - перестают адекватно воспринимать мир, отличать большие державы от малых, ядерные от неядерных, пребывают в полной уверенности, что обладание силой - есть право на ее применение и т.п. Мир всерьез обсуждает, например, применят ли США военную силу против законной власти Венесуэлы или нет, вместо того, чтобы, скажем, на заседании Совбеза ООН дружно дать по рукам потенциальному агрессору.

МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США

И безнаказанность поощряет вот таких вояк на агрессивные заявления. Еще раз - за этими заявлениями огромная военная сила. И тем опаснее вот такие "адмиралы с гранатой", не осознающие реальных последствий своих слов, которые могут однажды превратиться в действия.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

Напомним, командующий военно-морскими операциями флота США адмирал Джон Ричардсон выступил на заседании Атлантического совета в довольно агрессивном тоне, отвечая на вопрос экс-заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу об "усилении активности России на ключевых водных магистралях". В частности, Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

При этом адмирал высказался за "проявление терпения и дипломатии", сразу же, однако, вернувшись к угрожающему тону.

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