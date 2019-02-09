Косачев призвал отнестись серьезно к браваде американского адмирала

К браваде руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, призывающего перейти к "наступлению" , проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина и вообще "нанести удар первым", я бы не относился как к очередной глупости очередного американского военного.

Во-первых, это высокопоставленный представитель самой сильной армии мира. Во-вторых, его слова пока никто не дезавуировал. В-третьих, этот настрой в полной мере соответствует царящим в Вашингтоне настроениям. И это самое опасное: "варясь в собственном соку", политики и военные США попросту, как говорится, "теряют берега" - перестают адекватно воспринимать мир, отличать большие державы от малых, ядерные от неядерных, пребывают в полной уверенности, что обладание силой - есть право на ее применение и т.п. Мир всерьез обсуждает, например, применят ли США военную силу против законной власти Венесуэлы или нет, вместо того, чтобы, скажем, на заседании Совбеза ООН дружно дать по рукам потенциальному агрессору.

И безнаказанность поощряет вот таких вояк на агрессивные заявления. Еще раз - за этими заявлениями огромная военная сила. И тем опаснее вот такие "адмиралы с гранатой", не осознающие реальных последствий своих слов, которые могут однажды превратиться в действия.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

Напомним, командующий военно-морскими операциями флота США адмирал Джон Ричардсон выступил на заседании Атлантического совета в довольно агрессивном тоне, отвечая на вопрос экс-заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу об "усилении активности России на ключевых водных магистралях". В частности, Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

При этом адмирал высказался за "проявление терпения и дипломатии", сразу же, однако, вернувшись к угрожающему тону.