МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США

Санкции США в отношении российского государственного долга и долларовых операций банков могут задеть интересы самих американцев, а также европейцев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его словам, администрации США при введении санкций против России следует считаться с интересами бизнеса, который очень часто страдает от ограничительных мер.

"При этом могут пострадать интересы не только существенных американских игроков, но и их партнеров, союзников - европейских в том числе", - полагает высокопоставленный дипломат. Панкин не исключает, что бизнес в Европе ощутит последствия санкций в равной с Россией степени, если даже не больше.

По мнению заместителя министра МИД РФ, ограничения преследуют самые разные цели: от принуждения до наказания, устрашения и просто до создания "атмосферы токсичности, неопределенности, опасности вокруг России".

В то же время Москва остается открытой к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, в том числе американскими.

Напомним, в августе 2018 года в конгресс США был внесен законопроект о новых антироссийских санкциях, включая ограничительные меры в отношении госдолга России и государственных банков. Однако законодатели не успели рассмотреть документ до конца года.