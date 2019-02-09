Не допустить "госпереворота" в Риге призвали сторонники Нила Ушакова

Новости

МИД России уточнил условия транзита газа через Украину 16:17
Небензя предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями 16:15
Сергей Лазарев рассказал о своих питомцах 16:05
Видео: Жители Казахстана "спасли" вылившийся из спиртовоза спирт 16:02
Представитель Франции на "Евровидении" назвал себя поклонником Лазарева 15:40
Чаки возвращается: вышел трейлер нового фильма о кукле-убийце 15:35
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье 15:27
Ученые рассказали, какие люди стареют медленно 15:14
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить 15:07
Вице-президент Венесуэлы назвала препятствие для диалога с США 14:59
Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро 14:48
Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы 14:48
"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta 14:18
Шнуров простился с Юрским стихами 14:05
МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США 13:52
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии 13:38
Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области 12:48
В Чечне обезвредили 500-килограммовую авиабомбу 12:36
СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти 12:35
Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков 12:24
Названы пять простых способов оздоровить кишечник 12:05
Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17 11:22
СМИ: Гуайдо призывает к иностранной интервенции в Венесуэле 11:00
В Башкирии завели дело на водителя автобуса, въехавшего в опору ЛЭП 10:53
Путин принял приглашение посетить Италию 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 15:13
Рубрика: В мире

Не допустить "госпереворота" в Риге призвали сторонники Нила Ушакова

Текст: Юрий Сизов
Когда в доме очередной политический аврал, а на его этажах, как в случае с латвийской столицей, волнение охватывает более 600 тысяч жителей, самое время бить тревогу. Партия "Согласие" рижского градоначальника Нила Ушакова призвала сторонников выйти 9 февраля на манифестацию на Ратушной площади, чтобы высказаться о том, что происходит в столице после очередной волны националистического угара.
Мэр Риги Нил Ушаков. Фото: REUTERS/Ints Kalnins Мэр Риги Нил Ушаков. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Мэр Риги Нил Ушаков. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Несколько тысяч человек собрались в центре Старого города - от Ратуши до Дома Черноголовых, информируют информационные порталы. Протестующие держат плакаты на русском и латышских языках: "Оставьте в покое Рижскую думу. Обеспечьте хорошее образование нашим детям", "За Нила!", "Настоящая демократия - Власть народа". "Пока мы едины - мы непобедимы", - скандирует площадь.

Почему Русский союз Латвии решил поддержать Нила Ушакова

Организаторы митинга, констатируют местные аналитики, проводят параллель между политическими расправами на берегах Даугавы и произволом в годы Гулага. "Тройки" из членов партии решают, кто в Латвии виновен, а кого стоит помиловать. "Даже решения о роспуске Рижской думы принимаются националистами на конгрессе партии", - с возмущением говорится в обращении к митингующим. "Согласие" призывает возвысить свой голос всех, кто готов выступить против "старых партий", "красных линий" и "деления на латышей и не латышей", за право "самим решать, кто управляет городом".

Одним из центральных мотивов акции стали недавние обыски в Рижской думе и в загородном доме мэра. Поводом для их проведения, как утверждают местные источники, послужили расследования о коррупционном скандале на рижском предприятии "Ригас Сатиксме". В 2013-2016 годах городская администрация якобы закупала автобусы и троллейбусы по завышенной цене, и часть этих денег шла на подкуп чиновников. В результате Андрис Америкс - вице-мэр столицы - еще в конце прошлого года добровольно покинул свой пост.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Что стоит за обыском в кабинете мэра Риги Нила Ушакова

Что касается руководства "Согласия", то партия уже дала понять, что считает репрессивные меры в отношении градоначальника "политически мотивированной попыткой одной партии изменить итог выборов. Об этом партия националистов ранее открыто заявила на своем съезде". Согласисты призвали единомышленников не позволить радикалам "вернуть латышскую Ригу" и выступить в поддержку честных выборов и права горожан самостоятельно выбирать руководителя столицы.

Кстати, обращаясь к собравшимся, мэр сегодня извинился за свои ошибки и за то, что не успел сделать. "Но я не совершал ничего противоправного, за что мне было бы стыдно", - убежденно подчеркнул Нил Ушаков. "Всегда буду бороться за русских, они моя семья. Всегда буду бороться за латышей, они моя семья. Всегда буду бороться за Латвию, это моя родина и другой не будет", - подчеркнул он.

Нас ненавидят за то, что мы можем работать вместе, латыши и русские. И главная мысль "Согласия" - стоять за мир между латышами и не латышами", - убежденно заявил градоначальник.

Депутат сейма от оппозиционной партии Регина Лочмеле-Лунева, в частности, убеждена, что нынешний "митинг объявлен даже с некоторым опозданием, поскольку сторонники партии просили организовать его еще после прошлогодних выборов в парламент, когда стало ясно, что "Согласие" в правительство в очередной раз никто, включая главу государства, приглашать не будет". Более того, речь, по ее мнению, "идет о сужении демократии как на уровне сейма, так и на уровне Рижской думы". Но у многочисленной партии, подчеркнула она, "есть, в отличие от президента Латвии Вейониса, свои фаны, которые поддерживают руководство столицы".

В свою очередь, руководители Русского союза Латвии еще накануне заявили о намерении поддержать мэра Риги. "Мы выступаем за принципы народовластия, за равные права для латышского большинства и русского меньшинства, в том числе - за сохранение системы образования на русском языке, сохранение школ нацменьшинств", - подчеркнул сопредседатель партии, евродепутат Мирослав Митрофанов.

Зато неожиданной оказалась реакция единственного союзника Ушакова в думской коалиции - партии Андриса Америкса. Вице-мэр Риги Олег Буров в интервью местному порталу пояснил накануне, что на правлении партии было принято решение отказаться от участия в митинге. "Честь служить Риге" дистанцируется от активных политических акций", - заявил Буров, добавив, что он уважает и решение Ушакова остаться мэром Риги, и решение предыдущего вице-мэра Америкса уйти в отставку.

Обозреватели в Риге констатируют и пристальное внимание к столичной акции протеста со стороны служба государственной безопасности. Она накануне распространила заявление, в котором призывала население "не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях".

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии
Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя
Путин принял приглашение посетить Италию
Российские биатлонисты выиграли "бронзу" в эстафете на этапе КМ