Не допустить "госпереворота" в Риге призвали сторонники Нила Ушакова

Когда в доме очередной политический аврал, а на его этажах, как в случае с латвийской столицей, волнение охватывает более 600 тысяч жителей, самое время бить тревогу. Партия "Согласие" рижского градоначальника Нила Ушакова призвала сторонников выйти 9 февраля на манифестацию на Ратушной площади, чтобы высказаться о том, что происходит в столице после очередной волны националистического угара.

Несколько тысяч человек собрались в центре Старого города - от Ратуши до Дома Черноголовых, информируют информационные порталы. Протестующие держат плакаты на русском и латышских языках: "Оставьте в покое Рижскую думу. Обеспечьте хорошее образование нашим детям", "За Нила!", "Настоящая демократия - Власть народа". "Пока мы едины - мы непобедимы", - скандирует площадь.

Организаторы митинга, констатируют местные аналитики, проводят параллель между политическими расправами на берегах Даугавы и произволом в годы Гулага. "Тройки" из членов партии решают, кто в Латвии виновен, а кого стоит помиловать. "Даже решения о роспуске Рижской думы принимаются националистами на конгрессе партии", - с возмущением говорится в обращении к митингующим. "Согласие" призывает возвысить свой голос всех, кто готов выступить против "старых партий", "красных линий" и "деления на латышей и не латышей", за право "самим решать, кто управляет городом".

Одним из центральных мотивов акции стали недавние обыски в Рижской думе и в загородном доме мэра. Поводом для их проведения, как утверждают местные источники, послужили расследования о коррупционном скандале на рижском предприятии "Ригас Сатиксме". В 2013-2016 годах городская администрация якобы закупала автобусы и троллейбусы по завышенной цене, и часть этих денег шла на подкуп чиновников. В результате Андрис Америкс - вице-мэр столицы - еще в конце прошлого года добровольно покинул свой пост.

Что касается руководства "Согласия", то партия уже дала понять, что считает репрессивные меры в отношении градоначальника "политически мотивированной попыткой одной партии изменить итог выборов. Об этом партия националистов ранее открыто заявила на своем съезде". Согласисты призвали единомышленников не позволить радикалам "вернуть латышскую Ригу" и выступить в поддержку честных выборов и права горожан самостоятельно выбирать руководителя столицы.

Кстати, обращаясь к собравшимся, мэр сегодня извинился за свои ошибки и за то, что не успел сделать. "Но я не совершал ничего противоправного, за что мне было бы стыдно", - убежденно подчеркнул Нил Ушаков. "Всегда буду бороться за русских, они моя семья. Всегда буду бороться за латышей, они моя семья. Всегда буду бороться за Латвию, это моя родина и другой не будет", - подчеркнул он.

Нас ненавидят за то, что мы можем работать вместе, латыши и русские. И главная мысль "Согласия" - стоять за мир между латышами и не латышами", - убежденно заявил градоначальник.

Депутат сейма от оппозиционной партии Регина Лочмеле-Лунева, в частности, убеждена, что нынешний "митинг объявлен даже с некоторым опозданием, поскольку сторонники партии просили организовать его еще после прошлогодних выборов в парламент, когда стало ясно, что "Согласие" в правительство в очередной раз никто, включая главу государства, приглашать не будет". Более того, речь, по ее мнению, "идет о сужении демократии как на уровне сейма, так и на уровне Рижской думы". Но у многочисленной партии, подчеркнула она, "есть, в отличие от президента Латвии Вейониса, свои фаны, которые поддерживают руководство столицы".

В свою очередь, руководители Русского союза Латвии еще накануне заявили о намерении поддержать мэра Риги. "Мы выступаем за принципы народовластия, за равные права для латышского большинства и русского меньшинства, в том числе - за сохранение системы образования на русском языке, сохранение школ нацменьшинств", - подчеркнул сопредседатель партии, евродепутат Мирослав Митрофанов.

Зато неожиданной оказалась реакция единственного союзника Ушакова в думской коалиции - партии Андриса Америкса. Вице-мэр Риги Олег Буров в интервью местному порталу пояснил накануне, что на правлении партии было принято решение отказаться от участия в митинге. "Честь служить Риге" дистанцируется от активных политических акций", - заявил Буров, добавив, что он уважает и решение Ушакова остаться мэром Риги, и решение предыдущего вице-мэра Америкса уйти в отставку.

Обозреватели в Риге констатируют и пристальное внимание к столичной акции протеста со стороны служба государственной безопасности. Она накануне распространила заявление, в котором призывала население "не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях".