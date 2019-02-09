Около 40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции в Киеве

Полиция задержала около сорока человек при попытке штурма управления полиции в Киеве, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - уточнил представитель полиции.

Правоохранители полагают, что это была группа "поддержки" хулиганов, задержанных в Киеве на Контрактовой площади при попытке сорвать встречу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с избирателями. У правонарушителей были изъяты газовые баллончики, ножи и пистолет.

Следователи начали три уголовных производства по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов, захват государственных зданий, а также хулиганство.