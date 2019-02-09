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09.02.2019 18:08
Рубрика: В мире

В Киеве перед выступлением Тимошенко задержали людей с зеленкой и ножами

Текст: Александр Саможнев

По мере приближения к президентским выборам 31 марта ситуация на Украине становится все более напряженной. Полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, сообщают местные СМИ.

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Как следует из отчета правоохранителей, организованная группа молодых людей с закрытыми балаклавами лицами появилась на Контрактовой площади в Киеве перед мероприятием с участием политика. При задержании правонарушители избавились от зеленки. В управлении у них были изъяты ножи, газовые баллончики и пистолет. Их действиям будет дана правовая оценка.

Это уже не первая попытка сорвать избирательную встречу лидера партии "Батькивщина". Накануне неизвестные лица бросили дымовую шашку на площади перед горсоветом Белой Церкви Киевской области, где выступала Тимошенко.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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