В Ярославле переход на "цифру" отметили ярким флешмобом

В Ярославле предстоящий 11 февраля переход на цифровое вещание отметили ярким флешмобом на Советской площади. В нем приняли участие 300 студентов вузов и ссузов, в числе которых были и те, кто выполняет очень важную сейчас миссию - помогает людям в подключении необходимого оборудования для приема цифрового эфирного телесигнала.

Ярославская область стала одним из семи субъектов РФ, где 11 февраля 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия - 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва", "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ") полностью перейдут на цифровое эфирное вещание.

Ребята, державшие в руках части "пазла", из которых получались две большие общие картинки - "цветная рябь" на экране, обозначающая профилактику аналоговых ТВ-передатчиков, и бабочка с логотипами 20 бесплатных каналов, входящих в состав двух мультиплексов, - старались максимально приблизить свои карточки друг к другу, и, когда выходило идеально, громко выражали радость!

- Мне очень понравилось то, что вы показываете, - оценил сделанное ребятами директор Ярославского областного радиотелевизионного передающего центра ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Альберт Сазонов. - Первая картинка называется телевизионной испытательной таблицей. И эта таблица была сделана живыми людьми, а не с помощью электроники. Очень красиво! Молодцы!

По словам Альберта Сазонова, с 2012 года, когда в регионе началось строительство сети цифрового телевещания, по всей области было построено 18 новых станций и три реконструированы. И теперь абсолютно все жители области, в любом ее уголке получили возможность смотреть 20 бесплатных телевизионных каналов в стандарте DVB-Т2.

- Вы сейчас открываете новую эру в развитии телевизионного вещания - цифровую, - напомнил молодежи о важности момента Альберт Сазонов. - Именно с вашей помощью жители Ярославской области смогут настроить свои телевизионные приемники и приставки.

- На нашу горячую линию поступило уже больше 80 звонков от граждан, - рассказала координатор ярославских волонтеров Елизавета Болотова. - Большая часть - из Ярославля, но немало и из районов. Основная масса звонков - от одиноких пожилых людей. Звонящие оставляют свои координаты, и волонтер в сопровождении соцработника или представителя местной администрации выходит на место, подключает приставку и настраивает телевизор. Причем волонтер не имеет права предложить купить приставку у него. Это граждане должны делать сами.

Всего в регионе для помощи в подключении оборудования подготовлены около ста волонтеров. Но в облправительстве заверили, что, если появится потребность, число добровольных помощников быстро увеличат.

Если человек испытывает трудности с подбором оборудования, обратившись на горячую линию региона или РТРС, он получит совет, какая торговая точка находится ближе всего к его дому, какое именно оборудование ему стоит приобрести, а там уже помогут консультанты. Если приставка и дециметровая антенна не подошли, то их можно вернуть или обменять. Прием 20 цифровых каналов и возможность смотреть еще и передачи, которые показывают в регионе в аналоге, способна и самая недорогая приставка стандарта DVB-Т2.