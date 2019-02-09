Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17

Число осужденных исправительной колонии №5 УФСИН по Самарской области, пострадавших при конфликте, произошедшем здесь накануне, увеличилось с 15 до 17 человек.

Об этом сообщило в субботу РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам человека по региону Ольгу Гальцову. По словам омбудсмена, один пострадавший госпитализирован в отделение нейрохирургии самарской горбольницы имени Пирогова с травмой головы средней тяжести. Остальные находятся в больнице ФСИН.

Гальцова пояснила, что зачинщиком конфликта стал осужденный, работающий в хозблоке. Мужчина стал нецензурно ругаться в адрес осужденных отряда, когда те шли на ужин. В результате завязалась драка, а несколько человек подожгли матрасы.

Однако беспорядки удалось оперативно прекратить, возгорание было потушено.

Напомним, что ранее УФСИН по региону сообщало о том, что в результате конфликта пострадали 15 осужденных: они получили незначительные травмы - ссадины и ушибы.

Сейчас колония работает в штатном режиме. По факту случившегося прокуратура и СК проводят проверку.