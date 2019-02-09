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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии завели дело на водителя автобуса, въехавшего в опору ЛЭП

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

47-летний водитель микроавтобуса, который вчера совершил аварию в Стерлитамаке, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами

Напомним, микроавтобус "ГАЗель" въехал в электроопору, в результате водитель и 19 пассажиров с различными травмами обратились за медпомощью. После осмотра пострадавших врачи госпитализировали 13 человек, в том числе трех детей.

Следователи выясняют причину, по которой водитель не справился с управлением и допустил столкновение. Одна из версий - несоблюдение шофером скоростного режима при повороте. Кстати, медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

Полицейские завели на него уголовное дело за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следствие продолжается.

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