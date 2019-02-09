Новости

Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро 14:48
Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы 14:48
"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta 14:18
Шнуров простился с Юрским стихами 14:05
МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США 13:52
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии 13:38
Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области 12:48
В Чечне обезвредили 500-килограммовую авиабомбу 12:36
СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти 12:35
Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков 12:24
Названы пять простых способов оздоровить кишечник 12:05
Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17 11:22
СМИ: Гуайдо призывает к иностранной интервенции в Венесуэле 11:00
В Башкирии завели дело на водителя автобуса, въехавшего в опору ЛЭП 10:53
Путин принял приглашение посетить Италию 10:46
Итудис: Вторая в сезоне победа над "Реалом" придает уверенности 10:42
Логинов прокомментировал "бронзу" России на этапе КМ по биатлону 10:38
В Ростове задержан подозреваемый в убийстве человека в ресторане 10:29
Артемий Панарин: У "Коламбуса" есть шанс сохранить меня 10:27
Во Львове шоумен Зеленский устроил перепалку с националистами 09:45
СМИ: Американский адмирал призвал "наступать" на Россию и Китай 09:20
Блогеры нашли альтернативу зимним шипам 09:11
В Магадане отметили флэшмобом переход на цифровое вещание 08:16
Мадуро: Власти полностью контролируют ситуацию в стране 08:07
CNBC: США готовы продлить сроки достижения торговой сделки с КНР 07:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 13:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

По факту конфликта среди осужденных исправительной колонии №5 в Самаре возбуждено уголовное дело.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17

Об этом сообщил в субботу Следственный комитет по региону.

Напомним, что инцидент в ИК №5 УФСИН по Самарской области произошел накануне вечером перед ужином. Между осужденными вспыхнула потасовка, затем были подожжены постельные принадлежности.

- В результате конфликта пострадало более 15 осужденных, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возгорание было потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, - уточнили в областном СУ СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 (хулиганство). На месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа. Устанавливаются подозреваемые, обстоятельства и причины конфликта.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Бунты в колониях
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии
Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя
Путин принял приглашение посетить Италию
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
Российские биатлонисты выиграли "бронзу" в эстафете на этапе КМ