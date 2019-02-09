В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии

По факту конфликта среди осужденных исправительной колонии №5 в Самаре возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил в субботу Следственный комитет по региону.

Напомним, что инцидент в ИК №5 УФСИН по Самарской области произошел накануне вечером перед ужином. Между осужденными вспыхнула потасовка, затем были подожжены постельные принадлежности.

- В результате конфликта пострадало более 15 осужденных, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возгорание было потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, - уточнили в областном СУ СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 (хулиганство). На месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа. Устанавливаются подозреваемые, обстоятельства и причины конфликта.