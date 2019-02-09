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09.02.2019 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове задержан подозреваемый в убийстве человека в ресторане

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийстве человека во время стрельбы в ресторане. Как проинформировали "РГ" в областном СК, задержанным оказался 25-летний житель города. Правоохранители обнаружили и изъяли оружие, из которого, по данным экспертизы, было совершено убийство.

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"Следователем в суд направлено ходатайство в отношении подозреваемого об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК региона.

Напомним, инцидент произошел седьмого февраля около 21:00 возле одного из ресторанов в Северном микрорайоне города. Конфликт, в котором участвовало до десяти человек, перерос в драку со стрельбой. От полученных ранений один мужчина скончался, другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Следственным управлением СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "незаконный оборот огнестрельного оружия".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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