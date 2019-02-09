Россия готовит десант на Луну, но день и год в "Роскосмосе" не назвали

Заявленная в России космическая лунная программа не отменяется и не форсируется, а проходит необходимые в подобных случаях этапы экспертных оценок и согласований. И какого-то одного документа, плана, а тем более графика с точными сроками высадки первой и последующих экспедиций на Луну в "Роскосмосе" нет.

Такой ответ дали "РГ" в пресс-службе госкорпорации, куда мы обратились за разъяснениями в связи с сообщением "РИА Новости" о некоем документе, якобы уже подготовленном в ЦНИИМаше - ведущем институте "Роскосмоса". По версии агентства, речь идет о детальном плане лунных экспедиций с разбивкой по годам, начиная с 2031-го.

Именно в этот срок, ровно через 70 лет после старта Юрия Гагарина, планируется "первая доставка экипажа на Луну".

На 2032 год, сообщает РИА со ссылкой на какой-то рабочий документ (или проект документа) ЦНИИМаша, "назначено доставить на спутник луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также экипаж второй экспедиции". На этом этапе будут опробованы "средства передвижения по поверхности".

Дальше - больше. Если верить "документу без названия", экспедиция 2033 года уже позволит "совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований", а также протестирует робототехнические комплексы. В 2034-м должно начаться и продолжиться в 2035-м строительство лунной базы…

Каждая из пяти предполагаемых экспедиций уже "получила кодовое название - от М1 до М5". Выводить технические средства, экипажи и все необходимое для их работы на Луне и лунной орбите предполагается с помощью сверхтяжелой ракеты. На каждую экспедицию - два последовательных пуска. Одна ракета выводит на орбиту пилотируемый корабль, вторая - взлетно-посадочный комплекс для высадки на Луну и обратного старта с ее поверхности.

По версии тех, кто разрабатывал неназванный документ, пилотируемым полетам должно предшествовать два испытательных старта - в 2028 и 2029 годах. В первом случае будет тестироваться взлетно-посадочный комплекс, во-втором - облет Луны пилотируемым кораблем.

Имея перед глазами пусть не близкие, но столь вдохновляющие перспективы, мы-таки решились, несмотря на выходной день, побеспокоить телефонным звонком генерального конструктора пилотируемых комплексов России академика РАН Евгения Анатольевича Микрина. Неужто и впрямь все дискуссии, споры, согласования и консультации по поводу Луны закончились, и на стол для исполнения положен план-график с горизонтом в 15-17 лет?

"Такого документа нет, - твердо сказал академик Микрин. - И в подобном виде сегодня быть не может".

А сам факт, что в России ведутся научно-технические проработки в рамках собственной лунной программы и, в частности, обсуждается концепция национальной окололунной станции, Евгений Анатольевич подтвердил. Но в этом никакой сенсации нет. Ровно о том же говорил недавно и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, увязав участие нашей страны в проекте международной лунной станции Gateway c разработкой российской национальной концепции освоения Луны.

По словам Рогозина, такая концепция должна быть подготовлена к марту 2019 года. И только после этого будет решаться вопрос о формате участия России в международном проекте Gateway. Некоторые подробности раскрыл накануне исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемой космонавтике Герой России Сергей Крикалев. На публичном мероприятии в московском Музее космонавтики он дал понять, что на лунной орбите могут быть не одна, а, как минимум, две станции.

"Может быть станция на высокой эллиптической орбите, - сказал Крикалев. - Но есть определенные преимущества и низкой окололунной орбиты, когда ты находишься на орбите около 100 километров. Такая орбита может быть более полезна для изучения Луны и создания базы на поверхности Луны".

Уточним: по уже согласованному проекту, международная окололунная станция Gateway будет размещена на вытянутой высокой эллиптической орбите - 2 тысячи километров на 70 тысяч над поверхностью Луны. Это сильно вытянутый эллипс, соотношение - один к тридцати пяти. И станция, по выражению Крикалева, словно на качелях - подлетает к Луне и тут же взмывает наверх.

Такая орбита не очень устойчива, потребует постоянных коррекций с помощью двигателей, и в практическом плане не очень удобна для решения задач на поверхности Луны, зато позволяет в случае необходимости отправлять миссии в дальний космос - с Венере, Марсу и другим планетам.

Досье "РГ"



Микрин Евгений Анатольевич - академик РАН, генеральный конструктор пилотируемых программ России, заместитель председателя Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, генеральный конструктор - первый заместитель генерального директора РКК "Энергия".



В настоящее время под руководством Е.А. Микрина идут проектирование и разработка систем управления для многоцелевого лабораторного и других модулей российского сегмента МКС; перспективной транспортной системы, в том числе для обеспечения межпланетных пилотируемых полетов; автоматических космических аппаратов в интересах Министерства обороны; продолжается поэтапная модернизация бортового комплекса управления для грузовых кораблей "Прогресс МС" и транспортных кораблей "Союз МС".