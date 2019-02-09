Сборная России уступила шведам в матче Еврохоккейтура

После непростой победы над командой Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Еврохоккейтура сборная России потерпела поражение. В Стокгольме наша команда уступила хозяевам льда шведам 2:4.

О том, что на этот этап Евротура тренерский штаб нашей сборной во главе с Ильей Воробьевым вызвал, по сути, экспериментальный состав, уже не раз было сказано. Очевидно, это сыграло не последнюю роль в итоговом результате матча со Швецией. Если в первом периоде команды играли более-менее ровно, то во второй 20-минутке шведы забросили дважды, и это стало закономерным следствием преимущества, которое они захватили с первых минут периода.

На 41-й минуте Андрей Никонцев счет размочил, и появилась надежда, что российские хоккеисты сумеют переломить ход встречи. А после того, как Илья Михеев реализовал буллит и сравнял счет за девять минут до истечения основного времени, стало ясно, что в этом матче еще ничего не определено.

Увы, шведы не собирались просто так уступать после того, как вели в счете 2:0. Через две минуты после гола Михеева Исак Лундестрем вновь вывел "тре крунур" вперед, а уже перед самой сиреной Фредрик Хендемарк отправил шайбу в пустые ворота российской сборной.

Шведский этап Евротура сборная России завершит в воскресенье матчем с Чехией. Эта игра начнется в 14:00 по московскому времени.