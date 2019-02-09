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Сергей Лазарев рассказал о своих питомцах

Поп-музыка
    09.02.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков

35-летний российский певец, телеведущий и актер Сергей Лазарев, в этом году вновь ставший представителем России на международном песенном конкурсе "Евровидение", - известный любитель животных.

Что Сергей в очередной раз подтвердил в программе "Привет, Андрей!" канала "Россия 1", где рассказал, что содержит двух взятых из приюта собак, с которыми легко уживается новый питомец - породистая кошка, подаренная певцу мамой.

"Если Дези я брал еще маленьким щенком, то Лиса попала ко мне уже взрослой. И мама мне на Новый год подарила еще кошку", - перечислил Сергей. Далее пошутив в том духе, что "не было заботы, купила баба порося".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Представитель Франции на "Евровидении" назвал себя поклонником Лазарева

При этом новый малыш артиста - "породы бенгалка" (то есть бенгальская кошка), которая "везде всюду кричит". "Спасибо, мама, огромное!" - сказал Сергей с чувством.

Уточняя, что теперь у него - большая и дружная семья" и лично он кошек любит ничуть не меньше, чем собак. Тем окончательно растопив сердца и без того многочисленных поклонников.

В этом году "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Напомним. Ранее Лазарев представлял Россию на конкурсе 2016 года, заняв третье место с песней You're the Only One.

Сергей Лазарев родился в 1983 году в Москве. Как актер снялся в "Ералаше", "Хозяине империи", "Ночи в стиле Disco", "Самом лучшем фильме 2", сериалах "Клуб", "Сваты" и "Папины дочки".

В русской локализации "Шрека Третьего" озвучил Артура, в "Клыкастой братве" - Хамфри, в фильме "My Little Pony в кино" - Хитрого Хвоста.

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