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Рубрика: В мире

СМИ: Гуайдо призывает к иностранной интервенции в Венесуэле

Текст: Александр Саможнев

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэла Хуан Гуайдо, наконец, сбросил маску в разговорах о "демократии и благе для венесуэльского народа" и допустил возможность иностранной интервенции для государственного переворота.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает газета The Wall Street Journal, Гуайдо полагает, что на президента Николаса Мадуро необходимо оказать "дополнительное давление", для этого может понадобиться военное вторжение. "Правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем", - оговорился парламентарий.

Между тем Мадуро заявил на пресс-конференции в Каракасе, что власти Венесуэлы полностью контролируют ситуацию в стране. Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Венесуэлы, что напоминает ситуацию в Ливии. А с целью дестабилизации в страну была внедрена "пятая колонна", считает политик. Кроме того, уже собрано около двух миллионов подписей против вторжения США.

Фото: REUTERS
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По оценкам главного научного сотрудника института США и Канады РАН Владимира Васильева, именно США инициировали кризис в Венесуэле. На роль оппозиционного деятеля они выбрали 36-летнего Гуайдо, который обучался в американском университете Джорджа Вашингтона, а его партия "Народная воля" получает дотации от американцев. Гуайдо является мало кому известным деятелем, который не имеет своей программы и не пользуется значительной поддержкой оппозиции. Его легко контролировать и направлять, что и происходит по линии посольства США в Каракасе.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя "временным президентом". США и ряд западных стран признали его в этом качестве и потребовали провести внеочередные выборы главы государства.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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