СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти

Венесуэла ищет новые рынки сбыта нефти в связи с объявленными США санкциями в отношении государственной нефтяной компании S. A. PDVSA, сообщает деловое издание Bloomberg.

По данным источников издания, в связи с санкциями возникла неопределенная ситуация. В этой связи руководство компании планирует найти новых торговых союзников, в основном неизвестных, для вывода венесуэльской нефти на перспективные рынки.

"Правительство Венесуэлы пытается найти через торговцев, поставщиков и клиентов точки продажи своей сырой нефти", - подтвердил эксперт по нефтяной промышленности в Латинской Америке Франсиско Мональди.

По его словам, потенциальными покупателями являются Китай и Индия, однако наибольшее количество продаж и платежей все же поступает от американских клиентов. Кроме того, венесуэльцам придется прибегнуть к другим маркетинговым маршрутам из-за конкуренции с продавцами в странах Ближнего Востока.