Новости

МИД России уточнил условия транзита газа через Украину 16:17
Небензя предостерег от разрушения системы контроля над вооружениями 16:15
Сергей Лазарев рассказал о своих питомцах 16:05
Видео: Жители Казахстана "спасли" вылившийся из спиртовоза спирт 16:02
Представитель Франции на "Евровидении" назвал себя поклонником Лазарева 15:40
Чаки возвращается: вышел трейлер нового фильма о кукле-убийце 15:35
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Ставрополье 15:27
Ученые рассказали, какие люди стареют медленно 15:14
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить 15:07
Вице-президент Венесуэлы назвала препятствие для диалога с США 14:59
Житель Германии выиграл в Евролото 68 миллионов евро 14:48
Названы подробности крушения самолета Эмилиано Салы 14:48
"Капиталистическая Lada". Почему на Кубе ценят "Жигули" выше Vesta 14:18
Шнуров простился с Юрским стихами 14:05
МИД раскритиковал новые антироссийские санкции США 13:52
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии 13:38
Мужчина с падчерицей погибли при пожаре в Волгоградской области 12:48
В Чечне обезвредили 500-килограммовую авиабомбу 12:36
СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти 12:35
Медики рассказали о состоянии пострадавших кузбасских горняков 12:24
Названы пять простых способов оздоровить кишечник 12:05
Число пострадавших при конфликте в самарской колонии выросло до 17 11:22
СМИ: Гуайдо призывает к иностранной интервенции в Венесуэле 11:00
В Башкирии завели дело на водителя автобуса, въехавшего в опору ЛЭП 10:53
Путин принял приглашение посетить Италию 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
09.02.2019 15:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, какие люди стареют медленно

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Скорость старения людей примерно на 20% зависит от генетики. То есть, молодость организма можно продлить своими силами, полагают ученые.

Согласно данным 12-летнего исследования специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, регулярные физические нагрузки, правильное питание, периодические медицинские обследования и отказ от сигарет имеют большое значение для тех, кто не хочет состариться раньше времени.

Фото: depositphotos.com
Названа самая полезная для женщин простая диета

Также ученые выяснили, что быстрее старели те участники исследования, психологический возраст которых обгонял фактический.

Английские и немецкие генетики пришли к выводу, что употребление сладкого сокращает жизнь. Разного рода лакомства лучше заменить грецкими орехами, гранатами и клубникой.

Одним из самых полезных продуктов ученые признали перец чили. Также специалисты выяснили: чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет, передает РИА Новости со ссылкой на американских генетиков.

Кстати

Ежедневное употребление не менее 25-30 граммов клетчатки - ценных пищевых волокон - поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и прочих недугов, значительно укорачивающих жизнь. Много клетчатки содержится в овощах, фруктах, бобовых, черном хлебе, отрубях и овсянке.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России уточнил условия транзита газа через Украину
В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Самаре возбудили дело после конфликта осужденных в колонии
Депутат: Испугать учениями у границ Крыма Украина может только себя
Путин принял приглашение посетить Италию