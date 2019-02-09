Ученые рассказали, какие люди стареют медленно

Скорость старения людей примерно на 20% зависит от генетики. То есть, молодость организма можно продлить своими силами, полагают ученые.

Согласно данным 12-летнего исследования специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, регулярные физические нагрузки, правильное питание, периодические медицинские обследования и отказ от сигарет имеют большое значение для тех, кто не хочет состариться раньше времени.

Также ученые выяснили, что быстрее старели те участники исследования, психологический возраст которых обгонял фактический.

Английские и немецкие генетики пришли к выводу, что употребление сладкого сокращает жизнь. Разного рода лакомства лучше заменить грецкими орехами, гранатами и клубникой.

Одним из самых полезных продуктов ученые признали перец чили. Также специалисты выяснили: чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет, передает РИА Новости со ссылкой на американских генетиков.

Кстати

Ежедневное употребление не менее 25-30 граммов клетчатки - ценных пищевых волокон - поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и прочих недугов, значительно укорачивающих жизнь. Много клетчатки содержится в овощах, фруктах, бобовых, черном хлебе, отрубях и овсянке.