В Киеве трое полицейских пострадали при попытке штурма отделения

Трое полицейских получили ранения в результате попытки штурма управления полиции в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, в субботы была задержана группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. В ходе досмотра у задержанных был также обнаружен пистолет.

После этого "группа поддержки" хулиганов штурмовала управление полиции Подольского района. В общей сложности были задержаны около сорока человек.

Следователи начали три уголовных производства по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов, захват государственных зданий, а также хулиганство.