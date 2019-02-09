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09.02.2019 21:13
Рубрика: В мире

В Киеве трое полицейских пострадали при попытке штурма отделения

Текст: Александр Саможнев

Трое полицейских получили ранения в результате попытки штурма управления полиции в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Около 40 человек задержаны при попытке штурма управления полиции в Киеве

По данным правоохранителей, в субботы была задержана группа лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. В ходе досмотра у задержанных был также обнаружен пистолет.

После этого "группа поддержки" хулиганов штурмовала управление полиции Подольского района. В общей сложности были задержаны около сорока человек.

Следователи начали три уголовных производства по статьям угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов, захват государственных зданий, а также хулиганство.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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