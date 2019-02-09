Вице-президент Венесуэлы назвала препятствие для диалога с США

Диалогу Каракаса и Вашингтона мешает воинственный настрой США и нежелание американцев договариваться, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы видим позицию абсолютного политического и идеологического неприятия по отношению к Венесуэле и к боливарианской модели социализма и указание сверху - не вести никакой диалог", - цитирует Родригес телеканал RT.

По словам политика, на уровне администрации США принято решение не вести переговоров с венесуэльской стороной. "Со своей стороны, мы говорим "да" диалогу и выступаем за мирное развитие событий", - подчеркнула Родригес.

Напомним, США усиливают давление на Венесуэлу. Ранее президент Трамп заявил, что в отношении Каракаса "все решения лежат на столе", включая военное вторжение. Кроме того, против венесуэльских компаний введены жесткие экономические санкции.