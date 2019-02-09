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Рубрика: Видео

Видео: Жители Казахстана "спасли" вылившийся из спиртовоза спирт

Текст: Вадим Давыденко

Три больших праздника традиционно празднуются в сельской местности: 1) Новый год, 2) окончание сбора урожая и 3) когда ехавший из пункта А в пункт Б грузовик с пряниками перевернется в непогоду на разбитой проселочной дороге, а транспортники махнут рукой и решат оставить грузовик в грязи до окончания сезонной распутицы.

Примерно так всё и произошло в Костанайской области Казахстана. Только там катастрофа посерьезнее будет: из перевернувшегося на трассе спиртовоза на обочину вылились тонны спирта.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Зимой. В мороз. На промерзшую, не впитывающую в себя обочину.

Местное население, конечно, откликнулось, не оставило в беде. Со всех сторон сбежался народ с канистрами, флягами, банками, бутылями, жбанами, тазами, ведрами и просто с рюмками, раз уж другой тары в доме не осталось. Откликнулись, помогли, не допустили экологической катастрофы, досуха вычерпали.

"Черпаем флягами!", "у нас спирт прямо у дороги!", "приезжайте в гости!" - последнее, что услышали мы на видео с места событий. Переживаем немного, конечно.

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