5 фильмов по сценариям Александра Володина

10 февраля исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого драматурга Александра Володина.

Как-то раз, в одном интервью, Александр Володин, говоря о живописи, сказал: "Хочется, чтобы ощущалось течение жизни, чтобы было то, что схвачено сейчас и то, что будет после". Пожалуй, это и есть та формула, которую использовал автор, создавая свои произведения. К столетию со дня рождения драматурга "РГ" подготовила обзор фильмов, воплощенных по сценариям Володина.

"Пять вечеров"

Эта картина появилась на экранах случайным образом. Никита Михалков, который в тот момент заканчивал съемку первой серии фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", боялся, что за месяцы предстоящего перерыва растеряет киногруппу. Тогда Олег Табаков предложил режиссеру снять фильм по пьесе Александра Володина "Пять вечеров" (постановка которой успешно шла в БДТ).

Драматург не сразу дал согласие на экранизацию пьесы, считая, что ее сюжет уже устарел и совсем не современен, он боялся, что молодой Михалков не сможет передать настроение времени.

Александр Володин вообще очень переживал за качество этой пьесы. Чтобы заполучить ее для постановки в театре, заведующей литературной частью БДТ пришлось пойти на хитрость. После всех безуспешных уговоров она, воспользовавшись случаем, что ей удалили зуб, пришла к Володину с распухшей, перевязанной щекой - драматург не смог ей отказать.

По ходу чтения пьесы перед труппой он беспрестанно останавливался, извинялся за неудачные места и обещал, что обязательно все исправит, сожалея, что так бездарно написал текст.

"Осенний марафон"

Так уж сложилось, что ситуация, показанная в пьесе, была знакома и близка многим участникам съемочной группы. А вот для Олега Басилашвили сыграть главную роль было трудно, он никак не мог понять своего героя, ему казалось, что сюжет неправдоподобен.

Сам Александр Володин признавался, что это история из его личного опыта. Писатель долгое время жил на две семьи и "та, которая в "Осеннем марафоне" Неелова, умерла и оставила сына". Жена Володина так и не смогла принять мальчика в семью, сводного брата в Америку забрал старший сын драматурга Владимир.

Режиссер Георгий Данелия назвал эту кинокартину "фильмом ужасов для мужчин". Однако, надо сказать, что реакция женщин была также неоднозначна. Многие представительницы слабого пола упрекали создателей картины в том, что главный герой так и не принял окончательного решения.

"Похождения зубного врача"

Эта экранизация стала кинодебютом для актера Андрея Мягкова. Выпускник Школы-студии МХАТ сыграл чудо-стоматолога, который безболезненно вырывает зубы. Однако из-за свалившейся популярности и всеобщей востребованности у дантиста возникают проблемы. Независимость от чужого мнения и абсолютная гармония - вот чего всеми силами пытается достичь главный герой.

Картина вышла в ограниченном прокате, очень скоро в ней усмотрели пародию на советскую действительность, и кинолента была отложена в "ящик" на долгие 20 лет, после чего состоялся повторный выпуск фильма.

"Старшая сестра"

Пожалуй, это единственный в истории кино случай, когда комиссия не утвердила на роль ни одного предложенного актера. Режиссер картины Георгий Натансон был в отчаянии. Спасли ситуацию министры Госкино, которые одобрили кинопробы "Старшей сестры".

Однако на этом сюрпризы не закончились. После того, как половина материала была отснята, исполнительница главной роли Татьяна Доронина попросила режиссера продемонстрировать ей результаты работы. После просмотра актриса заявила: "Это все ужасно! Вне искусства!". Пришлось позвать авторитетное для Дорониной лицо, которое сумело переубедить артистку.

Комиссия Мосфильма, которая сняла с себя ответственность за провал фильма, после успешного проката и показа картины в Италии на Декаде советского кино признала, что кинолента удалась.

"С любимыми не расставайтесь"

Скучной и затянутой может показаться современному зрителю первая сцена в ЗАГСе, где разводят несколько семейных пар, однако этот эпизод очень важен для понимания замысла. Герои пьес Володина часто идут против системы, но на этот раз они оказываются в одном ряду с теми, кто отчаянно борется с любовью.

В этой пьесе как нельзя лучше действует правило "течения жизни". Мы видим семейную пару в начале, такую, какая она есть, и по ходу фильма наблюдаем за эволюцией чувств, настроений и миропонимания героев.

Исполнитель главной роли Александр Абдулов замечает, что люди "порой боятся искренности, боятся глубоких чувств и часто от этого страдают", а главное в этой истории "непреходящая ценность" той самой любви, "картина обо всех" - так охарактеризовал фильм актер.

Некоторые факты об Александре Володине

Фактически вырос сиротой



Когда Александр Моисеевич был маленьким, мать умерла, а отец женился на женщине, которая поставила условие: "без детей". Мальчика приютили родственники. Однако Володин вспоминал, что "жил у них не совсем полноправным человеком".

Не любил уроки литературы

Александр Володин как-то сказал, что в школе мог пройтись по классу и вылезти по пожарной лестнице во время урока литературы, который он терпеть не мог, потому что "любил Достоевского, а не Лебедева-Кумача".

Воевал и получил несколько ранений

Однажды, находясь на передовой линий наступления, где в тот момент бои шли слабо, Александр Володин прополз в школу, которая стояла практически на линии огня, в надежде, что найдет там библиотеку. И она действительно там оказалась, писатель взял любимого Пастернака.

Поменял фамилию

Настоящая фамилия драматурга Лифшиц. Когда он вместе с сыном Володей пришел устраиваться на работу в один журнал, ему быстро придумали псевдоним - по имени сына.

Не захотел переезжать к сыновьям в Америку

Дети сценариста благополучно обустроились в Штатах и предложили отцу переехать к ним в Америку. Александр Володин поехал на разведку. После того, как писатель был признан уборщицей немым, потому что, не зная языка, не смог ответить на ее вопрос, Володин поблагодарил детей за приглашение и сказал, что не хочет быть в Америке немым и доживет век в России.

Был очень скромным

"Для меня "Триумф” неприемлема. Мне надо что-нибудь поскромнее" - говорил он о получении премии в области высших достижений литературы и искусства.

И еще: "Я не хочу быть человеком из лимузина. Я хочу быть - как будто меня из трамвая только что выкинули".