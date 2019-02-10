Теперь на линии конвейера АвтоВАЗа будут выпускать Lada Granta c дополнительным зеркалом для инструктора и дублирующим комплектом педалей тормоза и сцепления (для модификаций с механической коробкой передач) и педалью тормоза для автомобилей с "роботом" и "автоматом". На заводской версии машины уже будут специальные наклейки "Ученик".
Lada Granta в комплектации для автошкол предлагается в нескольких вариантах исполнения. Автомобиль с комплектом оборудования Standard оснащен 87-сильным мотором и МКПП, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированными стеклами. Вариация Classic с пакетом Optima предлагается с одним из двух двигателей: 87 лошадиных сил с "механикой" и 106 сил с "роботом". Комплектацию Comfort оснастили 98-сильным мотором и "автоматом". В этой версии есть подушка безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.
На АвтоВАЗе уверяют, что автомобиль сертифицирован и не нуждается в доработках и внесении изменений в паспорт транспортного средства. Кроме того, дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала - это обеспечит дополнительную надежность по сравнению с тросовым приводом, а также не потребует регулировки.
Доплатить за такую модификацию вазовского седана придется на 28 тысяч рублей больше. Сейчас Lada Granta самый бюджетный автомобиль российского автогиганта - стоимость седана в стандартной комплектации начинается от 434,9 тысячи рублей.
В сентябре прошлого года АвтоВАЗ обновил все семейство Granta. В общей сложности для новой Granta сделали 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.
- Нас бы устроило предложение автозавода, если он бы предусмотрел специальные программы рассрочки или скидки для автошкол, - говорит представитель одной из самарских автошкол Ольга Фролова. - Пока нам не по плечу покупать автомобили. Мы арендуем машины у автоинструкторов.