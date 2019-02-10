Тольяттинский автозавод начал принимать заказы от автошкол и водителей-инструкторов на специальную учебную версию седана Lada Granta. Впервые завод выпустит такой автомобиль в заводских условиях и даст гарантию производителя на три года или сто тысяч километров. Раньше такой "апгрейд" вазовских машин делали только специализирующиеся на таком виде деятельности фирмы.

Теперь машинам для автошкол не понадобится апгрейд, они будут оснащены всем необходимым для инструктора и ученика уже во время производства. Фото: Пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

Теперь на линии конвейера АвтоВАЗа будут выпускать Lada Granta c дополнительным зеркалом для инструктора и дублирующим комплектом педалей тормоза и сцепления (для модификаций с механической коробкой передач) и педалью тормоза для автомобилей с "роботом" и "автоматом". На заводской версии машины уже будут специальные наклейки "Ученик".

Lada Granta в комплектации для автошкол предлагается в нескольких вариантах исполнения. Автомобиль с комплектом оборудования Standard оснащен 87-сильным мотором и МКПП, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированными стеклами. Вариация Classic с пакетом Optima предлагается с одним из двух двигателей: 87 лошадиных сил с "механикой" и 106 сил с "роботом". Комплектацию Comfort оснастили 98-сильным мотором и "автоматом". В этой версии есть подушка безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.

На АвтоВАЗе уверяют, что автомобиль сертифицирован и не нуждается в доработках и внесении изменений в паспорт транспортного средства. Кроме того, дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала - это обеспечит дополнительную надежность по сравнению с тросовым приводом, а также не потребует регулировки.

Доплатить за такую модификацию вазовского седана придется на 28 тысяч рублей больше. Сейчас Lada Granta самый бюджетный автомобиль российского автогиганта - стоимость седана в стандартной комплектации начинается от 434,9 тысячи рублей.

В сентябре прошлого года АвтоВАЗ обновил все семейство Granta. В общей сложности для новой Granta сделали 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

- Нас бы устроило предложение автозавода, если он бы предусмотрел специальные программы рассрочки или скидки для автошкол, - говорит представитель одной из самарских автошкол Ольга Фролова. - Пока нам не по плечу покупать автомобили. Мы арендуем машины у автоинструкторов.