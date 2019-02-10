Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале

Бывшая участница телешоу Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за свою шутку о российском генерале Дмитрии Карбышеве. "Этот номер был написан авторами Comedy Woman (не мной), утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами телеканала ТНТ", - написала Медведева в своем Instagram, отметив, что по контракту участницы шоу обязуются произносить текст, который им выдают.
Актриса принесла извинения за злую шутку и призналась в том, что считала генерала Карбышева вымышленным персонажем, так как раньше о его существовании ничего не слышала.
Напомним, еще в 2013 году артистки неудачно пошутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева. Спустя шесть лет их номер подвергся критике общественности. Ролики с данным выступлением начали удалять из интернета, а самой Медведевой устроили травлю в соцсетях.
В ночь на 18 февраля 1945 года Карбышев вместе с сотнями других заключенных после пыток был облит водой на 40-градусном морозе и погиб, превратившись в ледяной памятник самому себе.
В августе 1946 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Приношу свои глубокие извинения за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот момент, я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня. Поясню: Этот номер был написан авторами Камеди Вумен (не мной). Утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ. Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают. Иногда бывало, что приходилось учить номера по 8 штук в день, а то и шутки менялись за минуту до съёмки. Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прошения. #АктрисыТакиеАктрисы