Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале

Бывшая участница телешоу Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за свою шутку о российском генерале Дмитрии Карбышеве. "Этот номер был написан авторами Comedy Woman (не мной), утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами телеканала ТНТ", - написала Медведева в своем Instagram, отметив, что по контракту участницы шоу обязуются произносить текст, который им выдают.

Актриса принесла извинения за злую шутку и призналась в том, что считала генерала Карбышева вымышленным персонажем, так как раньше о его существовании ничего не слышала.

Напомним, еще в 2013 году артистки неудачно пошутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева. Спустя шесть лет их номер подвергся критике общественности. Ролики с данным выступлением начали удалять из интернета, а самой Медведевой устроили травлю в соцсетях.

В ночь на 18 февраля 1945 года Карбышев вместе с сотнями других заключенных после пыток был облит водой на 40-градусном морозе и погиб, превратившись в ледяной памятник самому себе.

В августе 1946 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в Великой Отечественной войне, Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза.