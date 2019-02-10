Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире Первого канала рассказала о том, что более половины административных территорий пяти федеральных округов России охвачены массовыми вспышками гриппа.

По ее словам, в настоящий момент массовые вспышки гриппа наблюдаются в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах, а также на Северном Кавказе.

Министерство здравоохранения РФ прогнозирует, что эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля.

Как отметила Скворцова, благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа.

Ранее министр здравоохранения отметила, что эпидемия гриппа в 2019 году не превысит порога средней интенсивности. Ведь в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.