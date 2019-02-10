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10.02.2019 13:20
Рубрика: Экономика

Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA

Текст: Александра Воздвиженская

Венесуэльская государственная нефтекомпания PDVSA имеет счета в российском Газпромбанке, но новых она не открывала. Об этом сообщил представитель банка.

"Информация агентства Reuters не соответствует действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", - приводит слова представителя банка ТАСС.

СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти

Днем ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники и некий документ, что PDVSA после введения против нее американских санкций, которые затруднили финансовое положение компании, уведомила свои совместные предприятия о необходимости перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в Газпромбанке. Речь также шла о переводе всех банковских счетов СП в российский банк.

Санкции США против PDVSA предполагают заморозку активов компании на семь миллиардов долларов и запрет на покупку венесуэльской нефти третьими лицами. Эти ограничительные меры были наложены на компанию, так как ее топ-менеджмент поддерживает Николаса Мадуро, в то время США теперь признают временным президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Экономика Финансы Банки В мире Южная Америка Венесуэла Компании Финансы Газпромбанк Попытка госпереворота в Венесуэле
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