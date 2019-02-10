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Рубрика: В мире

СМИ: Венесуэльская PDVSA переводит счета своих СП в "Газпромбанк"

Текст: Константин Волков
PDVSA. Фото: AP Photo/Fernando Llano PDVSA. Фото: AP Photo/Fernando Llano
PDVSA. Фото: AP Photo/Fernando Llano

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA сообщила своим совместным предприятиям, что намерена перевести их выручку в российский "Газпромбанк", где недавно был открыт специальный счет. Об этом сообщает новостное агентство Reuters, которое ссылается на свои источники и документ, попавший к журналистам 9 февраля.

СМИ: Венесуэла срочно ищет новые рынки сбыта нефти

Агентство связывает эту инициативу с санкциями, введенными в конце января Вашингтоном против правительства Николаса Мадуро. В частности, американские ограничения блокируют доступ Каракаса к венесуэльским доходам от продажи нефти на общую сумму порядка 7 миллиардов долларов. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, из-за санкций PDVSA может получить к концу года убыток примерно на 11 миллиардов долларов. По данным на январь, Венесуэла ежедневно поставляла в США на переработку около 500 тысяч баррелей нефти. В основном переработкой занимались мощности компаний Citgo, Valero Energy и Chevron.

Как заявила недавно венесуэльская оппозиция во главе с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо, в стране создадут специальный фонд для приема доходов от продажи нефти, который будет неподконтролен правительству Мадуро.

О возможном введении санкций против Мадуро заявил также ЕС, признавший, как и США, законность президента Хуана Гуайдо.

В мире Южная Америка Венесуэла Экономика Финансы Банки Компании Финансы Газпромбанк Попытка госпереворота в Венесуэле
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