Мадуро пообещал ответить на американские санкции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал решение США ввести новые санкции против южноамериканского государства. Венесуэльский лидер заявил, что такие действия о стороны Вашингтона являются преступными и аморальными.

По словам Мадуро, официальный Каракас предпримет в ближайшие несколько часов все меры для защиты своих интересов, в том числе юридические, политические, технические и коммерческие. Он добавил, что США намерены украсть американскую "дочку" PDVSA - CITGO. Глава государства подчеркнул, что точные указания владельцу CITGO уже даны.

Власти Венесуэлы также намерены обратиться в американские и международные суды.

Напомним, США ввели в отношении Венесуэлы санкции, которые коснулись местного центробанка и государственной нефтяной компании PDSVA. "В общей сложности семь миллиардов долларов активов будут заблокированы сегодня и еще 11 миллиардов долларов потерь в поставках (нефти) в будущем", - прокомментировал санкции советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Между тем пока не будут затронуты активы CITGO. Однако ее доходы в этом случае должны "идти на заблокированный счет в США".

Венесуэльский лидер ранее заявил, что CITGO является собственностью венесуэльского государства, и добавил, что Каракас продолжит продажу нефти Соединенным Штатам.

CITGO является крупнейшим в США импортером венесуэльской нефти. Компания зарегистрирована в штате Делавэр и принадлежит венесуэльской госкомпанией PDVSA. За девять месяцев 2018 года чистая прибыль CITGO составила около 500 миллионов долларов.