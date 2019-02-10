Медведчук назвал федерализацию Украины единственным выходом

Как завил лидер и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, "федеративное устройство - единственное лекарство от распада нашей страны". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 112".

Однако, по его словам, конституция страны не позволяет пойти на такой шаг, поскольку в ней не прописан статус автономии в составе унитарного государства.

Медведчук отметил также, что в его предложении "нет ничего нового" и что это "не сепаратизм", а он лишь говорит о действиях "по урегулированию базы, которая регулирует правовые отношения в стране".

Пятого февраля Генпрокуратура Украины возбудила против Медведчука дело по обвинению в государственной измене, поскольку последний заявил в конце января на съезде партии, что есть необходимость создать "автономный регион Донбасс" с собственными парламентом и правительством.

Генпрокуратура сочла такое заявление противоречащим 1-1 статье конституции, в которой Украина названа унитарным государством. Сам Медведчук назвал действия Генпрокуратуры "абсурдом" и реакцией "вашингтонского обкома" на план мирного урегулирования на востоке Украины.