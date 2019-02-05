Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями

Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук прокомментировал возбуждение против него уголовного дела о государственной измене.

"Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе и политические репрессии в отношении меня", - цитирует ТАСС заявление Медведчука.

Он подчеркнул, что его предложение по урегулированию конфликта в Донбассе не нарушает украинских законов. "Власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут", - подчеркнул Медведчук.

Ранее он предложил создать в составе Украины автономный регион Донбасс. Автономность подразумевает функционирование там органов самоуправления, включая собственное правительство, парламент и прочие структуры, обеспечивающие жизнедеятельность региона.

Во вторник стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене. По результатам следственных действий Медведчуку может быть предъявлено официальное обвинение, поскольку ст. 1 Конституции Украины определяет страну как унитарное государство.