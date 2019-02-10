На стадионе в Сараево будет зажжен огонь ЕЮОФ-2019

В воскресенье, 10 февраля, в 19:00 (21:00 по мск) на стадионе "Асим Ферхатович-Хасе" в Сараево, где в 1984 году проходила церемония открытия XIV зимних Олимпийских игр, будет зажжен огонь XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019). Почетное право на это заслужила дзюдоистка Лариса Церич, которую Олимпийский комитет Боснии и Герцеговины в 2018 году объявил лучшей спортсменкой этой балканской страны.

Торжественное мероприятие откроет председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик, а на трибунах будут присутствовать и его коллеги - Шефик Джаферович и Желько Комшич.

В составе российской команды на ЕЮОФ-2019 выступит 61 спортсмен. В их числе фигуристка Анна Щербакова. В декабре на взрослом чемпионате России в Саранске воспитанница Этери Тутберидзе заняла первое место, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира, серебряного призера Игр-2018 Евгению Медведеву. Уже известно, что знамя Олимпийского комитета России (ОКР) на открытии ЕЮОФ-2019 доверено нести капитану российской хоккейной сборной Марату Хуснутдинову, который от имени всей команды уже пообещал достойно выступить в Сараево и поблагодарил ОКР за поддержку при подготовке к соревнованиям.

В своей напутственной речи к молодым российским спортсменам президент ОКР Станислав Поздняков пожелал им успехов, подчеркнув, что ожидает высоких результатов и ярких побед во славу России.

"Отныне вы все являетесь представителями большой и дружной олимпийской семьи, - цитирует слова Станислава Позднякова Служба информации ОКР. - На вас возложена ответственная и в то же время почетная миссия - представлять на олимпийских соревнованиях одну из ведущих спортивных держав мира! Безусловно, мы ждем от вас высоких результатов и ярких побед. Но не только наградами ценны эти соревнования. Скоро вы будете жить в настоящей Олимпийской деревне и познакомитесь со сверстниками из других стран. Один из главных принципов большого спорта гласит: "Соперники на площадке - друзья в жизни". Возвращайтесь из Сараево с новыми впечатлениями, с новыми друзьями и, конечно же, с медалями!"

Между тем свое позитивное отношение к России и нашим спортсменам открыто выражают многие жители Боснии и Герцеговины, в частности, легендарная семья Майдовых, проживающая в Восточном Сараево. В беседе с корреспондентом "Российской газеты" 22-летний чемпион мира по дзюдо Неманья Майдов и его отец, наставник, лучший тренер Европы по дзюдо 2017 года Любиша Майдов не скрывали, что их симпатии будут на стороне команды из РФ.

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в восьми видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки, на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - сообщил директор Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Мэр Сараево Абдулах Скака подчеркивает, что соревнования юных спортсменов в рамках ЕЮОФ-2019 помогут народам, проживающим в Боснии и Герцеговине, достичь мира и согласия. С ним полностью соглашается и коллега из Восточного Сараево - Ненад Вукович, поблагодаривший Европейский олимпийский комитет (ЕОК) за постоянную поддержку, которая питает энергией, необходимой для достойного проведения ЕЮОФ. В свою очередь генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци подарил обоим градоначальникам и генеральному директору Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахиду Годиньяку скульптуру "Золотая оливковая роща мира" - символ дружбы и примирения. "Во времена Древней Олимпии на период соревнований объявлялось олимпийское перемирие, - рассказал генсек ЕОК. - Желаю, чтобы вместе с огнем фестиваля и этой скульптурой в Боснию пришли прочный мир и процветание".

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В них принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр, символом которых являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) тогда завоевали тогда шесть золотых, 10 серебряных и девять бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.

Между тем

10 февраля во всех регионах Российской Федерации пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню зимних видов спорта. Этот праздник за короткое время успел стать одним из самых популярных спортивно-массовых событий в стране. Ежегодно в нем принимают участие около двух миллионов человек. В нынешнем году торжества приурочены к пятилетию Игр-2014 в Сочи и годовщине Олимпийских игр в Пхенчхане.