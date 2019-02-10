Новое "Простоквашино": Дядя Федор влюбился

По ежемесячной традиции на официальных аккаунтах студии "Союзмультфильм" опубликован новый, первый в этом году, эпизод продолжения легендарной анимационной серии "Простоквашино".

Одиннадцатая глава "Возвращения в Простоквашино" называется "Вишневая феерия" и полна суровой подростковой лирики: в деревне созрели вишни, а не менее подсозревший Дядя Федор впервые влюбился. Интерес воздыханий юноши - "девчонка одна, у нас во дворе живет". Олей зовут. И пока пассия об этом не знает.

Тем временем соратники Федора развивают буйную деятельность, пытаясь помочь молодому человеку. Матроскин, в частности, утверждает, что девочки любят хозяйственных и предлагает очаровать избранницу тортом личного приготовления.

Шарик склоняется к более героическим методам.

Вскоре они приходят к срединному решению: Дядя вполне может быть хозяйственным экстремалом…

Новые эпизоды обновленного "Простоквашино" будут выходить до 2020 года.