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"Союзмультфильм" пообещал в 2019 году 20 серий "Простоквашина"

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    05.01.2019, 16:49
Текст:   Олег Усков

В наступившем году нас ждут еще двадцать эпизодов "Возвращения в Простоквашино", сиквела-ребута легендарной советской анимационной серии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву, до 2020-го "Союзмультфильм", как и было ранее анонсировано, закончит первый сезон перезапуска и выберет для разработки новый полнометражный мультипликационный фильм.

Фото: kinopoisk.ru
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"Закончим первый сезон "Простоквашина", то есть выпустим еще двадцать серий, а также более половины сезонов - до пятнадцати серий - проектов, запущенных в 2017-2018 годах", - рассказала Слащева. Уточнив, что под последними имеются в виду, например, "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку".

Кроме того, намечены работы над еще как минимум тремя новыми сериалами, а к концу лета запланировано выпустить в прокат полнометражный фильм "Суворов".

"Суворов" - это анимационная комедия, которая расскажет о жизни и подвигах Александра Суворова. Главным героем в ней стал мальчик Гриша, отправившийся служить в штаб знаменитого полководца.

Плюс в планах студии - решение вопросов по поводу прав на "золотую коллекцию" "Союзмультфильма", в рамках чего студия продолжит пересматривать договоры - это один из приоритетов. Поскольку, пояснила Юлиана, около 20% прав пока "так или иначе находятся или в спорной зоне или в договорах, коммерчески невыгодных для студии".

Ранее сообщалось, что в рамках перезапуска героев "золотой коллекции" студия ведет переговоры с наследниками писателя Джанни Родари о создании сериала на основе его сказки про Чиполлино. По срокам реализации проекта пока данных нет.

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