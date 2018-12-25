Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом

Еще как минимум десять героев из "золотой коллекции" студии "Союзмультфильма" получат вторую жизнь - продолжения в виде сериалов, комиксов или игр. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева, уточнив, что речь идет о "вечнозеленых брендах".

Слащева проанонсировала, что в наступающем году студия продолжит развивать "сериальное производство", запустит не менее трех новых сериалов и один - связанный именно с "золотой коллекцией".

По словам председателя правления, "проведя большое исследование", связанное с наследием "Союзмультфильма", на студии пришли к выводу, что "золотых" персонажей "надо развивать". И теперь какие-то из них получат продолжение в формате сериалов, как "Простоквашино", какие-то будут развиваться как анимационные комиксы, что-то - в виде компьютерных и мобильных игр. Об этом Слащева сообщила на заседании коллегии Минкультуры.

Известно, что в настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками писателя Джанни Родари о создании сериала о Чиполлино.

"Ведутся переговоры с итальянскими продюсерами и наследниками Родари о дальнейшем развитии истории про известного в России персонажа", - цитирует Слащеву Агентство городских новостей "Москва".

Плюс, напомним, перед этим стало известно, что "Союзмультфильм" планирует снять анимационный сериал и полнометражный фильм о приключениях прославленного попугая Кеши. Который в новой интерпретации станет "современным стендапером".

Кроме того, передает РИА Новости, "Союзмультфильм" работает над проектом интерактивного музея на ВДНХ.

"Приключения Чиполлино", повесть о юном революционере-луковке, впервые была опубликована в 1951 году, через десять лет получив в СССР отличную анимационную экранизацию от легендарного Бориса Дёжкина, постановщика множества культовых спортивных мультфильмов ("Необыкновенный матч", "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш").

Ранее мы рассказывали про новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино", опубликованную сегодня.