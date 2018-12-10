Видео: новая серия "Простоквашина" полна отсылок к старому мультфильму

По ежемесячной традиции на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" появилась свежая серия "Возвращения в Простоквашино" - сиквела-ребута популярнейшего советского мультфильма.

Девятый эпизод перезапуска называется "Мама и Тама" и ранее трагично анонсировался в пресс-релизе студии как серия про выяснения семейных отношений между персонажами, а не очередная история про извечное пикировки "привычных друзей-антагонистов Матроскина и Шарика".

К счастью, уровень драматизма оказался невысок, и все действо развернулось лишь вокруг временного нежелания Веры Павловны говорить "мама" - поскольку ей более любо животное Тама. В то время как оставшаяся часть простоквашинцев решала, совершая массу отсылок к оригинальным мультфильмам, проблемы с телевизионной антенной.

Плюс деятельное участие в эволюции героев принял и новый-старый персонаж - Бобер-подводник.

Перед этим сообщалось, что у почтальона Печкина, которому, кстати, в нынешнем эпизоде роли не нашлось, наконец-то появится женщина.

Обновленное "Простоквашино" будет выходить до 2020 года. Всего обещано тридцать эпизодов.