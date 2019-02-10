Обновленная Mazda 6: как едет японский седан с турбомотором

Компания Mazda вывела на российский рынок обновленную "шестерку". Мы отправились во Владивосток, чтобы оценить изменения, которые произошли с седаном.

В прошлом году Mazda реализовала у нас более 5 тысяч "шестерок" - это второе место в рейтинге продаж марки. Лучше россияне покупают только кроссовер CX-5, который по итогам года попал в топ-25 самых популярных машин страны.

Нельзя сказать, что обновление "шестерки" напрашивалось- дорестайлинговый седан выглядит свежо и в 2019 году. Это яркий, элегантный, красивый автомобиль. Особенно в своём рекламном красном цвете.

Но все прямые конкуренты изменились, так что пришло время обновиться и "шестерке". Сегмент среднеразмерных седанов не растёт бурными темпами, по прогнозам, в этом году он вообще уменьшится. Ничего не поделаешь: россияне разлюбили седаны, мы живем в эру кроссоверов разных мастей. И в такой ситуации японцы планируют увеличить свою долю в сегменте до 10,5-11%. Слишком оптимистичные планы? Возможно. Но у Mazda есть что на это ответить.

Начнем с дизайна. Сначала кажется, что обновлённая "шестерка" не сильно-то и отличается от своей предшественницы. Но это не так. Самое главное - массивная ячеистая решетка радиатора, которая добавила машине больше агрессии. Исчезли противотуманки внизу, их функцию выполняют фары головного света.

Обновленный задний бампер с более простыми и лаконичными формами делает автомобиль визуально шире. Уменьшилась площадь секций из некрашеного пластика, а выхлопные трубы разведены дальше по углам. Плюс рисунок фонарей стал проще и лучше гармонирует с линиями крышки багажника. Все эти дизайнерские штрихи пошли седану только на пользу - выглядит он классно.

Есть изменения и в интерьере. Сразу же бросается в глаза горизонтальная линия, которая очерчивается хромированными деталями. Средний колодец на приборной панели теперь электронный - веяния моды. "Шестерка" получила новый восьмидюймовый мультимедийный дисплей, а проекция сразу выводится на стекло (раньше при запуске двигателя перед вами выезжал маленький экран).

Список нового оборудования оказался довольно широк: автоматическая система управления головным светом, новая система автоматического торможения, функция Auto Hold, система кругового обзора, в подлокотнике задних сидений теперь 2 USB- разъема и место для хранения мелких вещей.

Но это еще не все. Топовые комплектации могут похвастать отделкой салона кожей Nappa, деревом (декоративные вставки из настоящего японского ясеня!) и искусственной замшей Ultrasuede. Передние сиденья вентилируемые, есть подогрев зоны покоя щёток и зоны у стойки, появилось безрамочное внутреннее зеркало. Жаль только, что нельзя ни за какие деньги установить адаптивный круиз-контроль. А все из-за того, что поставщик отказался проходить процедуру сертификации в России. Это минус, ведь даже у некоторых машин классом ниже такая система уже есть.

Все эти опции, это, конечно, хорошо, но куда больше интересовало то, как едет "шестерка" с 2,5 литровым турбированным мотором мощностью 231 л.с. и 420 Нм, который перекочевал к ней от CX-9.

Во Владивостоке машины именно с таким двигателем нас и ждали. Так что битвы за тестовые автомобили, как это часто бывает у журналистов, не получилось, все смогли познакомиться поближе с самой интересной версией седана.

И этот мотор очень подходит Mazda 6. Трогание с места мгновенное и плавное, без рывков и задержек. Нажал на педаль - и сразу же улетел. Не в космос, конечно, вряд ли японская марка собирается конкурировать с Tesla Roadster и Илоном Маском, но прыти "шестерки" не занимать.

По паспорту автомобиль разгоняется до "сотни" за солидные 7 секунд. За время теста, а мы проехали по маршруту Владивосток - Находка - Белый Камень - Владивосток, не было ни одного случая, когда пришлось бы посетовать не нехватку мощности этого движка. Обгоны даются легко и непринужденно, а спорт-режим здесь не просто для галочки, как это иногда бывает.

Японские инженеры основательно поработали над подвеской: установили другие амортизаторы и пружины, перестроили рулевую рейку, втулки крепления переднего и заднего стабилизаторов изготовили жесткими. Все это было сделано для улучшения ездового комфорта, но и свои главные козыри машина не растеряла. Mazda 6 по-прежнему уверенно держит дорогу, азартно проходит повороты. А вот по разбитой дороге седан идет жестковато.

Кстати, автомобиль стал на 150 кг тяжелее (80% - материалы шумоизоляции), но на управляемость это никак не повлияло. Ваши движения "баранкой" тут же отражаются на руле, а коробка отлично синхронизирована с двигателем, они понимают друг друга за миллисекунды. Ты не просто передвигаешься из пункта А в пункт B, а получаешь удовольствие от вождения.

Главная претензия, которую предъявляли все без исключения к прошлой "шестерке", - это посредственная шумоизоляция. И, естественно, Mazda не могла оставить проблему без внимания. Звукопоглощающий слой стал толще на полу и задних колесных арках, а кузов усилен в тех местах, где могли возникать нежелательные вибрации.

Кроме того, на центральном тоннеле и крыше используются новые виброизолирующие материалы. Днище стало более плоским, что в сочетании с измененным бампером и доработанными аэродинамическими щитками под двигателем оптимизирует воздушные потоки под машиной, а сквозные воздуховоды на месте противотуманных фар улучшают аэродинамику в зоне передних колес.

Что все это дало на практике? Конечно, по сравнению с предшественницей "шестерка" сделала большой шаг вперед, посторонние звуки проникают в салоне уже не так сильно, но нельзя сказать, что японцам удалось полностью решить эту проблему. Будем надеяться, что в новом поколении седана, которое, как нам обещали, появится совсем скоро, все недостатки удастся устранить.

А теперь перейдем к самому главному - к цене. За Mazda 6 с базовым силовым агрегатом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. с "автоматом" в самой простой комплектации Drive надо отдать 1 498 000 рублей ("механики" больше нет, седан теперь оснащается исключительно АКПП). Автомобиль с двигателем 2,5 литра (192 л.с.) обойдется минимум в 1 682 000 рублей. За "шестерку" с турбомотором придется выложить 2 244 000 рублей. И важный момент - новый двигатель доступен только в комплектации Executive Plus.

И это сделано не просто так. До рестайлинга 35-40% клиентов выбирали самый мощный и дорогой 2,5-литровый атмосферный двигатель, а топовые версии машины занимали почти 70% продаж. И есть все основания полагать, что такая тенденция продолжится и в будущем. Сможет ли "шестерка" отхватить кусочек рынка у Toyota Camry и Kia Optima - узнаем в конце года. Но ясно одно - обновление пошло седану на пользу, автомобиль получил классный двигатель, кучу нужных и важных опций и не растерял своего шарма.