В России официально начал продаваться новый смартфон Xiaomi под названием Mi Mix 3 . Казалось бы, начал и начал - что в этом такого? Но это достаточно знаковое устройство, чтобы обратить на него внимание.

Наверняка многие помнят кнопочные телефоны-слайдеры, которые были популярны в прошлом десятилетии. Этот формат был забыт на многие годы, чтобы вернуться в новом качестве. С момента выхода самой первой версии iPhone (и даже за пару лет до этого) в мире мобильных устройств была мода на "кирпичи" - монолитные корпуса с экраном, фронтальной камерой над ним и основной камерой сзади. Времена меняются, и тон задают большие слайдеры-смартфоны.

Первым таким смартфоном, который пришел в Россию, стал китайский Oppo Find X. Многие сразу обратили внимание на необычный сдвижной механизм корпуса - в задней "половинке", которая выдвигалась при необходимости, была спрятана фронтальная камера для селфи.

Избавиться от фронтальной камеры, предназначенной для создания автопортретов, сейчас стараются почти все производители. Еще пару лет назад считалось нормальным, что над экраном смартфона имеется довольно толстая полоса с окошками объективов и датчиков, но теперь ситуация изменилась. Еще в 2017 году Apple представила iPhone X - смартфон с почти что безрамочным экраном, растянутым от края до края фронтальной панели. Камеру пришлось поместить в вырез - элегантный и узнаваемый, но заметный. В Китае пошли своим путем и решили вовсе убрать камеру с глаз долой, чтобы экрану досталось как можно больше места.

Спустя полгода после Oppo на российском рынке появился полноценный смартфон-слайдер Xiaomi. Его создатели решили сделать движущимся весь корпус целиком, а не только ту часть, где находится камера. Они утверждают, что механизм выдержит 300 тысяч циклов "открыть-закрыть", то есть даже если щелкать им непрерывно каждый день, должно хватить на несколько лет.

В чем плюс такого подхода? В большом экране, на котором помещается больше информации. В отсутствии необходимости адаптировать изображение под какой-то вырез в верхней части дисплея или вообще посреди него (такие смартфоны тоже есть). Ведь в той части, которая не видна пользователю из-за выреза, может оказаться важная информация или нужная виртуальная кнопка - и разработчикам программ нужно это учитывать, если речь заходит об обычном смартфоне с вырезом. Когда же в экране нет посторонних отверстий, все эти предосторожности ни к чему.

Еще один плюс - это защита самой камеры, которая не поцарапается в кармане, не испортится при падении и не испачкается при контакте с грязными пальцами. Ведь она видна только тогда, когда этого хочет владелец. С учетом того, что большие безрамочные экраны активно входят в моду, именно слайдеры могут стать самым многообещающим направлением развития мобильных гаджетов.