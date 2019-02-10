У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Вас снимает скрытая камера

10.02.2019,  
15:55
Текст:  Антон Благовещенский

В России официально начал продаваться новый смартфон Xiaomi под названием Mi Mix 3. Казалось бы, начал и начал - что в этом такого? Но это достаточно знаковое устройство, чтобы обратить на него внимание.

Наверняка многие помнят кнопочные телефоны-слайдеры, которые были популярны в прошлом десятилетии. Этот формат был забыт на многие годы, чтобы вернуться в новом качестве. С момента выхода самой первой версии iPhone (и даже за пару лет до этого) в мире мобильных устройств была мода на "кирпичи" - монолитные корпуса с экраном, фронтальной камерой над ним и основной камерой сзади. Времена меняются, и тон задают большие слайдеры-смартфоны.

Первым таким смартфоном, который пришел в Россию, стал китайский Oppo Find X. Многие сразу обратили внимание на необычный сдвижной механизм корпуса - в задней "половинке", которая выдвигалась при необходимости, была спрятана фронтальная камера для селфи.

Фото: pixabay
Названы смартфоны с самым мощным излучением

Избавиться от фронтальной камеры, предназначенной для создания автопортретов, сейчас стараются почти все производители. Еще пару лет назад считалось нормальным, что над экраном смартфона имеется довольно толстая полоса с окошками объективов и датчиков, но теперь ситуация изменилась. Еще в 2017 году Apple представила iPhone X - смартфон с почти что безрамочным экраном, растянутым от края до края фронтальной панели. Камеру пришлось поместить в вырез - элегантный и узнаваемый, но заметный. В Китае пошли своим путем и решили вовсе убрать камеру с глаз долой, чтобы экрану досталось как можно больше места.

Спустя полгода после Oppo на российском рынке появился полноценный смартфон-слайдер Xiaomi. Его создатели решили сделать движущимся весь корпус целиком, а не только ту часть, где находится камера. Они утверждают, что механизм выдержит 300 тысяч циклов "открыть-закрыть", то есть даже если щелкать им непрерывно каждый день, должно хватить на несколько лет.

Фото: kickstarter.com
Умный замок узнает хозяина по лицу или отпечатку пальца

В чем плюс такого подхода? В большом экране, на котором помещается больше информации. В отсутствии необходимости адаптировать изображение под какой-то вырез в верхней части дисплея или вообще посреди него (такие смартфоны тоже есть). Ведь в той части, которая не видна пользователю из-за выреза, может оказаться важная информация или нужная виртуальная кнопка - и разработчикам программ нужно это учитывать, если речь заходит об обычном смартфоне с вырезом. Когда же в экране нет посторонних отверстий, все эти предосторожности ни к чему.

Еще один плюс - это защита самой камеры, которая не поцарапается в кармане, не испортится при падении и не испачкается при контакте с грязными пальцами. Ведь она видна только тогда, когда этого хочет владелец. С учетом того, что большие безрамочные экраны активно входят в моду, именно слайдеры могут стать самым многообещающим направлением развития мобильных гаджетов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: blogs.skype.com
В Skype появилась возможность размывать фон 08.02.2019
В России представлен смартфон Honor 10 Lite, названы цены 07.02.2019
смартфоны
Фото: www.istockphoto.com
Жуткое видео заставило зрителей почувствовать боль 08.02.2019
Xiaomi
Фото: www.istockphoto.com
Геймер заплатит 15 млн рублей за чит в GTA 08.02.2019
Смартфоны Xiaomi будут лучше фотографировать после обновления 06.02.2019
Xiaomi выпустит новый смартфон на самом мощном в мире процессоре 04.02.2019