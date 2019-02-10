Путин в поздравлении дипломатам перечислил важные задачи

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника.

"Внешнеполитическая служба нашей страны по праву гордится своей богатой историей и славными традициями, - отметил глава государства. - Российские дипломаты многих поколений с честью служили Родине, оставались верны своему профессиональному долгу". "И сегодня отечественная дипломатия вносит весомый вклад в укрепление мира, решение актуальных региональных и глобальных проблем, развитие сотрудничества с зарубежными партнерам", - констатировал он.

И сегодня, в сложной обстановке, "когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям", перед дипломатами стоят масштабные задачи, продолжил Владимир Путин. "В частности, необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, - заметил он. - Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режиму контроля над вооружениями и нераспространением сейчас брошен вызов". Немало предстоит сделать для продвижения мирного процесса в Сирии, политико-дипломатического урегулирования других кризисов.

Еще президент призвал наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, по расширению внешних связей Евразийского экономического союза с прицелом на формирование Большого евразийского партнерства.